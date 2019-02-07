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Майже 70 млн збитків "Укртелефільму": екс-директору повідомили про підозру

Четвер, 7 лютого 2019, 10:40

Детективи Національного антикорупційного бюро повідомили колишньому генеральному директору ДП "Українська студія телевізійних фільмів "Укртелефільм" про підозру у зловживанні службовим становищем та використанні підроблених документів.

Про це інформує 7 лютого прес-служба НАБУ.

Також про підозру повідомлено ще двом його співучасникам: організатору схеми та директору комерційного товариства.

За версією слідства, колишній керівник "Укртелефільму" у змові з приватними особами відчужив на користь ТОВ майнові права на 67 об’єктів нерухомого майна (квартири, нежитлові приміщення, паркомісця), яке розташоване у місті Києві.

Внаслідок цих дій державі в особі ДП завдано збитків на суму 68,72 млн грн.

В листопаді 2018 року Господарський суд Києва визнав договір купівлі-продажу зазначених майнових прав із усіма додатковими угодами, змінами та доповненнями до нього, недійсним із моменту укладання.

Підозрюваних затримали в порядку ст.208 КПК України, вирішується питання щодо обрання останнім запобіжного заходу.

Зазначається, що наразі тривають слідчі дії, спрямовані на встановлення повного кола осіб, причетних до вчинення вказаних кримінальних правопорушень.

Вказується, що розслідування зазначених фактів детективи НАБУ здійснюють із лютого 2018 року.

"Українська правда" у Threads

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