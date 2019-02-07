Синоптики обіцяють українцям прохолодну спокійну погоду

Найближчої доби в полі високого атмосферного тиску очікується прохолодна, але спокійна погода.

Про це, посилаючись на дані Укргідрометцентру, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Так за прогнозами синоптиків 8 лютого в Україні буде без опадів, загалом у країні крім західних областей, вночі та вранці місцями туман; на дорогах, крім півдня, подекуди ожеледиця. Вітер південний (на півдні та сході - південно-західний), 5-10 м/с.

Температура вночі 4-9° морозу, на крайньому заході та півдні країни 1-6° морозу; вдень близько 0°, у західній частині 2-7° тепла. У Криму невеликі опади; температура вночі близько 0°, вдень 1-6° тепла.

У Києві в п'ятницю – без опадів. Вночі та вранці подекуди можливий туман; на дорогах подекуди ожеледиця. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура вночі 5-7° морозу, вдень близько 0°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії в столиці 8 лютого найвища температура вдень була 11,0 тепла у 2011р., найнижча вночі -28,5 в 1929р.

На 9 лютого синоптики прогнозують в Україні також без опадів. На дорогах, крім півдня, ожеледиця. Вітер південний і південно-західний, 3-8 м/с.

Температура повітря в східних областях вночі 9-14° морозу, вдень 0-5° морозу; на півдні та заході країни вночі 1-6° морозу, вдень 2-8° тепла; на решті території вночі 4-9° морозу, вдень близько 0°.

У Києві в суботу – без опадів. Вночі та вранці на дорогах подекуди ожеледиця. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура вночі 5-7° морозу, вдень близько 0°.