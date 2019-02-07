"Укрзалізниця": Ціну квитків треба підвищити удвічі

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Четвер, 7 лютого 2019, 13:37

"Укрзалізниця" заявляє, що 2019 року планує на чверть підняти вартість тарифів на перевезення пасажирів залізничним транспортом.

У компанії запевняють: щоб зробити перевезення беззбитковими, вартість квитків потрібно підняти більш як у два рази, а тарифи на перевезення багажу – майже у 3,5 рази.

"Зміна тарифів на пасажирські залізничні перевезення закладена в кількісні припущення прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2019 рік і передбачена в розмірі 25%", – пояснила прес-служба компанії у відповіді на запит "Радіо Свобода".

"Укрзалізниця" готує пропозицію до Міністерства інфраструктури України провести індексацію тарифів на перевезення пасажирів у два етапи: з 1 квітня на 12% і з 1 жовтня на 12%", – уточнили у компанії.

Якщо міністерство й інші причетні органи виконавчої влади підтвердять таку пропозицію, тарифи проіндексують у всіх категоріях поїздів і вагонів (крім вагонів першого класу поїздів Інтерсіті+), що курсують територією України, додали в УЗ.

Крім того, з 1 квітня 2019 року індексується рівень тарифів на перевезення багажу і вантажобагажу на 25%.

"Залізничний транспорт несе значне соціальне навантаження через здійснення пасажирських перевезень за тарифами нижчими від економічно обґрунтованого рівня більш ніж у два рази, а також від перевезень пільгових категорій громадян, визначених чинним законодавством України", – заявляють у компанії.

Нагадаємо:

  • 2018 року "Укрзалізниця" двічі підвищувала тарифи на пасажирські перевезення: у травні і в жовтні. Загалом поїздки подорожчали приблизно на чверть.
  • З 15 січня 2019 року "Укрзалізниця" ввела нові ціни на постільну білизну й оплату за напої.
  • "Укрзалізниця" в 2018 році перевезла поїздами далекого сполучення 55,9 мільйона пасажирів, що майже на 4 мільйони більше від показника попереднього року.

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Теми: Укрзалізниця залізниця ціни


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