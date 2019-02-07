МВС попереджає: агітатори-шахраї можуть забрати квартиру чи землю

Під виглядом агітаторів за кандидатів у президенти можуть працювати шахраї.

Про це попереджає 7 лютого прес-служба Міністерства внутрішніх справ.

Там наголошують виборцям, що погоджуючись продати свій голос на виборах, вони ризикують втратити нерухоме майно (квартиру, будинок, земельну ділянку).

"Під виглядом агітаторів від будь-кого із кандидатів шахраї можуть пропонувати винагороду за голос на корить цього кандидата. А для "гарантії" голосування саме на користь цього кандидати можуть вимагати персональні данні – ПІБ, серію, номер паспорту та номер ідентифікаційного коду", – зазначають в МВС.

Шахраї також можуть просити копії паспорта та ідентифікаційного коду та/або поставити свій підпис під якимось документом. Заволодівши персональними даними шахраї можуть переоформити нерухомість на третіх осіб.

То ж правоохоронці закликають за жодних обставин не повідомляти свої персональні дані, не передавати копії документів, та не підписувати жодних договорів, заяв і т.д. стороннім особам та викликати поліцію.