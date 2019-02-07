У столичному метро встановлять табло зворотного відліку до прибуття потяга
Київська міська рада доручила КП "Київський метрополітен" до кінця 2019 року розмістити на станціях метро табло зворотного відліку до прибуття потяга.
Відповідне рішення в КМДА ухвалили на засіданні 7 лютого, повідомляє "Інтерфакс-Україна".
Обсяг коштів на реалізацію проекту буде визначено після розроблення кошторисно-проектної документації.
Раніше електронна петиція про запровадження табло зворотного відліку, зареєстрована в 2015 році, зібрала понад 10 тисяч голосів.
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