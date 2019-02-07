У столичному метро встановлять табло зворотного відліку до прибуття потяга

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Четвер, 7 лютого 2019, 18:56

Київська міська рада доручила КП "Київський метрополітен" до кінця 2019 року розмістити на станціях метро табло зворотного відліку до прибуття потяга.

Відповідне рішення в КМДА ухвалили на засіданні 7 лютого, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Обсяг коштів на реалізацію проекту буде визначено після розроблення кошторисно-проектної документації.

Раніше електронна петиція про запровадження табло зворотного відліку, зареєстрована в 2015 році, зібрала понад 10 тисяч голосів.

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Теми: Київ метро


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