У Нідерландах впевнені, що РФ скоро погодиться на переговори з приводу МН17

Уряд Нідерландів заявив, що "все більше впевнений", що представники РФ найближчим часом будуть готові зустрітися для приватних переговорів про те, хто несе відповідальність за катастрофу рейсу MH17 в 2014 році.

Про це пише Reuters.

"Ми зв'язуємося з Росією з питань національної відповідальності дипломатичними каналами", - сказала прес-секретар міністерства закордонних справ. "Ми все більше впевнені в тому, що скоро проведемо переговори з росіянами".

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