Меру Могилів-Подільського вручили підозру – Луценко

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П'ятниця, 8 лютого 2019, 10:21

Міському голові міста Могилів-Подільський Петру Бровку вручили підозру у хабарництві.

Про це повідомив генеральний прокурор Юрій Луценко у Facebook, не називаючи імені.

"15 тисяч доларів за 0,3 га землі під забудову. Вінницька прокуратура вручила міському голові Могилів-Подільська підозру про отримання від забудовника неправомірної вигоди у змові з начальником земельного відділу міськради", – написав він.

 

Петро Петрович Бровко (1960 р. н.) був мером прикордонного Могилів-Подільського у сукупності близько 20 років.

Вперше його обрали міським головою у 1994-му році. Він обіймав цю посаду по квітень 2006 року. Повторно був обраний через одну каденцію – з листопада 2010-го до жовтня 2015 року. 

На виборах у 2010 році Бровко став мером як висуванець від "Партії регіонів", у 2015-му – як самовисуванець (набрав 51% голосів).

Згідно з декларацією за 2017 рік, Петро Бровко володів 5-ма квартирами, нежитловим приміщенням і земельною ділянкою на 1356 кв м у своєму місті, а також Land Rover:Range Rover.

Також він декларував акції ПАТ "Могилів-Подільське автотранспортне підприємство 10508" вартістю 90509 гривень і корпоративні права у ТОВ заготівельно-переробний комбінат "Тандем" (50% від загального капіталу)

За 2017 рік Бровко отримав 605 тисяч гривень зарплати і 910 тисяч гривень від продажу рухомого майна.

Впродовж 2018 року мер отримав дохід від відчуження цінних паперів та корпоративних прав у ПАТ "Могилів - Подільське АТП 10508" (250 тисяч плюс 107,3 тисяч гривень), а також дивіденди від ТОВ "Тандем" (100 тисяч плюс 101,4 тисячі гривень). 

Натомість у квітні минулого року Бровко придбав 2902 га землі вартістю 628,7 тисяч гривень, а в серпні – автомобіль Mercedes-Benz (G55 AMG) за 420 тисяч гривень.

Олена Рощенко, УП, доповнено

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Теми: хабар Вінницька область місцева влада прокуратура Луценко


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