НАБУ обшукує "Аграрний фонд" через розтрату 240 мільйонів

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П'ятниця, 8 лютого 2019, 10:27

Детективи НАБУ обшукують ПАТ "Аграрний фонд" через розтрату понад 240 млн гривень, близько сотні співробітників підприємства чекають на вулиці на завершення слідчих дій.

Про це 8 лютого повідомляє прес-служба НАБУ.

Відзначається, що обшуки триватимуть 7-8 лютого у межах досудового розслідування за фактом розтрати службовцями "Аграрного фонду" понад 240 млн грн коштів при закупівлі, зберіганні, пакуванні добрив у 2017-2018 роках. 

У НАБУ повідомляють, що зверталися до "Аграрного фонду" і вимагали надати тимчасовий доступ до документів для розслідування, але службовці підприємства відмовилися.

"Із метою об'єктивного і всебічного розслідування детективи змушені вилучати їх у примусовому порядку", - зазначили у відомстві.

У нацбюро стверджують, що представники ПАТ свідомо затягують завершення слідчої дії.

"Наразі через безвідповідальність керівництва ПАТ близько сотні його співробітників знаходяться просто неба: вхід до будівлі до завершення слідчої дії їм заборонено, про що керівництво ПАТ повідомляли неодноразово заздалегідь", - повідомили в НАБУ.

 

Також у відомстві додали, що співробітників підприємства не попередили про обшук  і наразі люди очікують на морозі.

Водночас у ПАТ заявили, що роботу підприємства заблокували працівники НАБУ.

За словами  голови правління Андрія Радченко, він вимушений звернутись до президента, прем'єр-міністра, профільного міністра, аграрного комітету ВР, із проханням втрутитись в ситуацію.

Українська правда

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Теми: НАБУ обшуки


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