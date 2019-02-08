НАБУ обшукує "Аграрний фонд" через розтрату 240 мільйонів

Детективи НАБУ обшукують ПАТ "Аграрний фонд" через розтрату понад 240 млн гривень, близько сотні співробітників підприємства чекають на вулиці на завершення слідчих дій.

Про це 8 лютого повідомляє прес-служба НАБУ.

Відзначається, що обшуки триватимуть 7-8 лютого у межах досудового розслідування за фактом розтрати службовцями "Аграрного фонду" понад 240 млн грн коштів при закупівлі, зберіганні, пакуванні добрив у 2017-2018 роках.

У НАБУ повідомляють, що зверталися до "Аграрного фонду" і вимагали надати тимчасовий доступ до документів для розслідування, але службовці підприємства відмовилися.

"Із метою об'єктивного і всебічного розслідування детективи змушені вилучати їх у примусовому порядку", - зазначили у відомстві.

У нацбюро стверджують, що представники ПАТ свідомо затягують завершення слідчої дії.

"Наразі через безвідповідальність керівництва ПАТ близько сотні його співробітників знаходяться просто неба: вхід до будівлі до завершення слідчої дії їм заборонено, про що керівництво ПАТ повідомляли неодноразово заздалегідь", - повідомили в НАБУ.

Також у відомстві додали, що співробітників підприємства не попередили про обшук і наразі люди очікують на морозі.

Водночас у ПАТ заявили, що роботу підприємства заблокували працівники НАБУ.

За словами голови правління Андрія Радченко, він вимушений звернутись до президента, прем'єр-міністра, профільного міністра, аграрного комітету ВР, із проханням втрутитись в ситуацію.