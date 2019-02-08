НАЗК склало 14 протоколів на мера Сум, який виписував собі премії

Національне агентство з питань запобігання корупції направило до суду 20 адмінпротоколів за недотримання вимог антикорупційного законодавства щодо чотирьох людей, у яких виявили конфлікт інтересів.

Про це повідомляє 8 лютого прес-служба НАЗК.

Так, 14 адмінпротоколів стосуються Сумського міського голови Олександра Лисенка, який видавав розпорядження про преміювання працівників виконавчого комітету міськради, у тому числі себе, а також не повідомляв НАЗК про наявність у нього реального конфлікту інтересів.

Зазначається, що мер на власний розсуд та бачення оцінював особистий вклад у результати роботи та протягом 7 місяців встановлював самому собі премії у розмірі 65% – 270% до суми свого посадового окладу, надбавок та доплат.

Крім цього, агентство вирішило направити до суду 4-х адмінпротоколів стосовно депутатів Бориспільської міської ради Київської області Миколи Грони (батько) та Євгенія Грони (син).

Депутати не повідомили міськраду про наявність у них реального конфлікту інтересів та добилися зниження орендної плати за користування земельною ділянкою для свого підприємства.

Ще два адмінпротоколи складені стосовно колишнього начальника Херсонського обласного відділення (філії) Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України Юрія Кана, який призначив на посаду медсестри свою дружину.

У НАЗК роз’яснюють, що в статті 172-7 КУпАП під реальним конфліктом інтересів слід розуміти суперечність між приватним інтересом особи та її службовими чи представницькими повноваженнями, що впливає на об’єктивність або неупередженість прийняття рішень, або на вчинення чи невчинення дій під час виконання вказаних повноважень.