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Якщо суди винесуть вироки у справах НАБУ і САП, державі повернеться 9 мільярдів – Ситник

П'ятниця, 8 лютого 2019, 12:40

Держава може повернути щонайменше 9 мільярдів гривень, якщо суди винесуть вироки у справах Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Про це заявив директор НАБУ Артем Ситник під час звітування про діяльність відомства за друге півріччя 2018 року.

Зокрема, за словами Ситника, НАБУ завершило розслідування майже 200 кримінальних проваджень, які наразі не розглядаються, а зависають у судах.

"Із 28 справ, скерованих у другому півріччі 2018 року до суду, лише у 8 випадках судді розпочали розгляд по суті, інші справи й досі перебувають на стадії підготовчого засідання", - сказав Ситник.

Директор НАБУ  сподівається, що вироків стане більше, коли в Україні запрацює Антикорупційний суд.

"Щонайменше 9 млрд грн можуть бути повернуті державі після винесення вироків суду у справах НАБУ і САП", - заявив Ситник.

Ситник заявив, що ці кошти є лише "недієвим потенційно важливим активом для держави", тому що справи не розглядаються в судах.

Він повідомив, що за останні 6 місяців 2018 року 44 особам повідомлено про підозру у корупційних злочинах, а стосовно 61 підозрюваного завершили розслідування.

Також Ситник заявив, що у другому півріччі 2018 року юристи НАБУ домоглися визнання недійсними 94 угод на загальну суму понад 4,77 млрд грн.

Він розповів про резонансні справи кінця минулого року, зокрема про розтрату 13 млн грн ДП "Авіакон", розтрату та легалізацію коштів, призначених для створення українського супутника на ДП "Укркосмос", заволодіння 20 млн доларів "Ощадбанку".

За словами Ситника, в полі зору НАБУ більше 30 державних підприємств.

Альона Мазуренко, УП
Теми: СитникНАБУсудАнтикорупційний судАнтикорупційна прокуратура
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