ЄС прокоментував рішення України заборонити спостерігачів з РФ на виборах

Європейський союз очікує, що Україна не обмежуватиме участі спостерігачів ОБСЄ у президентських виборах у країні.

Про це заявила речниця Єврокомісії Майя Косьянчич на щоденному брифінгу в Брюсселі, передає кореспондент "Європейської правди".

"Як ви знаєте, 2014 року Україна зіткнулася з викликами безпеці, які тривають досі. У цій справі ми повністю підтримуємо незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України у її міжнародно визнаних кордонах. Ми, як Європейський союз, надаємо дуже важливої ваги процесу спостереження за виборами з боку БДІПЛ ОБСЄ. Ми вважаємо, що Україна повинна забезпечити, щоб БДІПЛ ОБСЄ здійснював свої спостереження за виборами відповідно до усталеної практики", - зазначила вона.

Нагадаємо, 7 лютого Верховна Рада України ухвалила законопроект, що забороняє спостерігачам із Росії бути присутніми на виборах президента України в 2019 році.

В МЗС України розраховують, що в місії БДІПЛ ОБСЄ візьмуть до уваги ухвалений сьогодні Верховною Радою закон, яким не дозволяється участь у спостереженні за виборами громадян країни-агресора.