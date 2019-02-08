Ми не надіємося на НАЗК у перевірці декларацій – НАБУ

Національне антикорупційне бюро самостійно аналізує декларації і не розраховує на допомогу Національного агентства із питань запобігання корупції у їхній перевірці.

Про це заявив директор НАБУ Артем Ситник під час звітування про діяльність відомства за друге півріччя 2018 року.

"Обсяг декларацій, які перевіряє НАБУ незрівнянно більший…Скажу відверто, ми не розраховуємо на допомогу НАЗК", - сказав Ситник.

За його словами, НАЗК не має ресурсів, щоб у комплексі дослідити.

Ситник навів приклад того, що іноді чиновники розривають шлюб, щоб не декларувати майно чоловіка чи дружини, але продовжують проживати і подорожувати разом.

Директор бюро розповів, що у таких випадках, коли у нацагентстві не вистачає даних, НАЗК надсилає у НАБУ запит, щоб отримати висновки детективів з оперативними і слідчими можливості.

"Ми їм надавали ці матеріали, потім ми з подивом читали, що ці матеріали ми (НАЗК) не будемо приймати до уваги, ми (НАЗК) вважаємо, що в діях певного чиновника все нормально", - пояснив Ситник.

Однак він зазначив, що компетенція НАЗК ширша в питанні перевірки декларацій, ніж у НАБУ.

За його словами, раніше у НАБУ хотіли запитувати інформацію від НАЗК щодо результатів перевірки декларацій, але від цієї ідеї пізніше відмовилися і наразі НАБУ починає розслідування, не чекаючи висновків НАЗК.

"Ми аналізуємо декларації силами нашого аналітичного підрозділу. Якщо знаходимо невідповідності, починаємо розслідування…тут ми розраховуємо виключно на себе, але у них у цьому напрямку повноважень більше", - сказав директор НАБУ.