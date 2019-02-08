Усього зареєстровано 44 кандидати в президенти. ПОВНИЙ СПИСОК

Центральна виборча комісія зареєструвала рекордну для України кількість кандидатів у президенти – 44 людини – і завершила реєстрацію.

Про це стало відомо на засіданні ЦВК у п'ятницю.

Загалом документи до ЦВК подали 94 людини.

Серед кандидатів у президенти 40 складають чоловіки, а 4 – жінки, середній вік кандидатів складає 50 років, повідомляє Громадянська мережа ОПОРА.

Серед зареєстрованих кандидатів 16 є народними депутатами.

Тож за крісло глави держави планують змагатися:

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