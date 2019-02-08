Усього зареєстровано 44 кандидати в президенти. ПОВНИЙ СПИСОК
Центральна виборча комісія зареєструвала рекордну для України кількість кандидатів у президенти – 44 людини – і завершила реєстрацію.
Про це стало відомо на засіданні ЦВК у п'ятницю.
Загалом документи до ЦВК подали 94 людини.
Серед кандидатів у президенти 40 складають чоловіки, а 4 – жінки, середній вік кандидатів складає 50 років, повідомляє Громадянська мережа ОПОРА.
Серед зареєстрованих кандидатів 16 є народними депутатами.
Тож за крісло глави держави планують змагатися:
- Ігор Шевченко, 1971 року народження, освіта вища, проживає в місті Києві, президент благодійної організації "Успішна Україна", безпартійний, cамовисуванець.
- Сергій Каплін, 1979 року народження, освіта вища, проживає в селі Опришки Глобинського району Полтавської області, працює народним депутатом, безпартійний, висуванець партії "Соціал-демократична партія".
- Валентин Наливайченко, 1966 року народження, освіта вища, проживає в місті Києві, голова партії "Громадсько-політичний рух Валентина Наливайченка "Справедливість", висуванець партії "Громадсько-політичний рух Валентина Наливайченка "Справедливість".
- Віталій Скоцик, 1972 року народження, освіта вища, проживає в місті Києві, професор кафедри конярства та бджільництва Національного університету біоресурсів і природокористування України, безпартійний, cамовисуванець.
- Андрій Садовий, 1968 року народження, освіта вища, проживає в місті Львові, Львівський міський голова, член партії "Об’єднання "Самопоміч", суб'єкт висування – "Об’єднання "Самопоміч".
- Віталій Купрій, 1973 року народження, освіта вища, проживає в місті Києві, народний депутат, заступник голови Комітету Верховної Ради з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності, безпартійний, cамовисуванець.
- Євгеній Мураєв, 1976 року народження, освіта вища, проживає в місті Харкові, працює народним депутатом, член партії "НАШІ", суб'єкт висування – партія "НАШІ".
- Анатолій Гриценко, 1957 року народження, освіта вища, проживає в місті Києві, доцент кафедри політології Національного університету "Києво-Могилянська академія", член партії "Громадянська позиція", суб'єкт висування – "Громадянська позиція"
- Геннадій Балашов, 1961 року народження, освіта вища, проживає в місті Києві, фізична особа - підприємець, член партії "5.10", суб'єкт висування – партія "5.10".
- Ольга Богомолець, 1966 року народження, освіта вища, проживає в місті Києві, народний депутат, голова Комітету Верховної Ради з питань охорони здоров’я, безпартійна, cамовисування.
- Олександр Шевченко, 1971 року народження, освіта вища, проживає в селі Поляниця Івано-Франківської області, народний депутат, член партії "Українське об’єднання патріотів – УКРОП", суб'єкт висування – "Українське об’єднання патріотів – УКРОП".
- Роман Насіров, 1979 року народження, освіта вища, проживає в місті Києві, безпартійний, cамовисування.
- Юрій Бойко, 1958 року народження, освіта вища, проживає в місті Рубіжне Луганської області, народний депутат, член партії "Опозиційний блок", cамовисування.
- Олег Ляшко, 1972 року народження, освіта вища, проживає в місті Києві, народний депутат, голова депутатської фракції Радикальної партії Олега Ляшка, член Комітету Верховної Ради України з питань податкової та митної політики, член партії "Радикальна партія Олега Ляшка", суб'єкт висування – "Радикальна партія Олега Ляшка".
- Аркадій Корнацький, 1953 року народження, освіта вища, проживає в селі Чаусове-2 Первомайського району Миколаївської області, народний депутат, безпартійний, cамовисування.
- Олександр Вілкул, 1974 року народження, освіта вища, проживає в місті Дніпрі, народний депутат, член партії "Опозиційний блок – Партія миру та розвитку", суб'єкт висування – "Опозиційний блок – Партія миру та розвитку".
- Юлія Тимошенко, 1960 року народження, освіта вища, проживає в смт Козин Обухівського району Київської області, народний депутат, голова депутатської фракції партії "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" у Верховній Раді, член Комітету ВР з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин, член партії ВО "Батьківщина", суб'єкт висування – ВО "Батьківщина".
- Дмитро Добродомов, 1977 року народження, освіта вища, проживає в місті Львові, народний депутат, секретар Комітету ВР з питань запобігання і протидії корупції, член партії "Громадський рух "Народний контроль", суб'єкт висування – "Громадський рух "Народний контроль".
- Олександр Мороз, 1944 року народження, освіта вища, проживає в місті Києві, пенсіонер, член партії "Соціалістична партія Олександра Мороза", суб'єкт висування – "Соціалістична партія Олександра Мороза".
- Ілля Кива, 1977 року народження, освіта вища, проживає в місті Києві, голова Всеукраїнської професійної спілки МВС, член Соціалістичної партії України, суб'єкт висування – Соціалістична партія України.
- Руслан Кошулинський, 1969 року народження, освіта вища, проживає в місті Львові, голова секретаріату партії Всеукраїнське об'єднання "Свобода", член партії ВО "Свобода", суб'єкт висування – ВО "Свобода".
- Олександр Данилюк, 1981 року народження, освіта вища, проживає в місті Києві, керівник Громадської організації "Центр оборонних реформ", член партії "Громадянський рух "Спільна Справа", cамовисування.
- Сергій Тарута, 1955 року народження, освіта вища, проживає в місті Маріуполі Донецької області, народний депутат, член партії "Основа", суб'єкт висування – партія "Основа".
- Ігор Смешко, 1955 року народження, освіта вища, проживає в місті Києві, професор кафедри міжнародних медіакомунікацій та комунікативних технологій Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, член партії "Сила і Честь", cамовисування.
- Інна Богословська, 1960 року народження, освіта вища, проживає в місті Харкові, директор Всеукраїнської громадської організації "Віче України", безпартійна, cамовисування.
- Володимир Зеленський, 1978 року народження, освіта вища, проживає в місті Києві, художній керівник ТОВ "Квартал 95", безпартійний, суб'єкт висування – партія "Слуга народу".
- Микола Габер, 1960 року народження, освіта вища, проживає в місті Києві, помічник-консультант народного депутата, член Патріотичної партії України (ППУ), cамовисування.
- Юрій Дерев’янко, 1973 року народження, освіта вища, проживає в місті Києві, народний депутат, голова підкомітету з питань контролю за дотриманням законодавства у сфері запобігання і протидії корупції органами державної влади та місцевого самоврядування Комітету ВР з питань запобігання і протидії корупції, член партії "Воля", суб'єкт висування – партія "Воля".
- Роман Безсмертний, 1965 року народження, освіта вища, проживає в місті Києві, доцент кафедри міжнародних відносин Київського національного університету культури і мистецтв, безпартійний, cамовисування.
- Віктор Бондар, 1975 року народження, освіта вища, проживає в смт Гостомель Київської області, народний депутат, член партії "Відродження", суб'єкт висування – партія "Відродження"
- Сергій Носенко, 1969 року народження, освіта вища, проживає в місті Києві, старший керуючий директор ТОВ "Інтернешнл Інвестмент Партнерс Україна", безпартійний, cамовисування.
- Віктор Кривенко, 1982 року народження, освіта вища, проживає в смт Курилівка Петриківського району Дніпропетровської області, народний депутат, заступник голови Комітету ВР з питань бюджету, член партії "Народний Рух України", суб'єкт висування –"Народний Рух України".
- Сергій Кривонос, 1970 року народження, освіта вища, проживає в місті Києві, перший заступник командувача Сил спеціальних операцій Збройних Сил України, безпартійний, суб'єкт висування – партія "Воїни АТО".
- Руслан Ригованов, 1974 року народження, освіта вища, проживає в місті Горлівка Донецької області, виконуючий обов'язки начальника ДП "Севастопольський морський рибний порт", безпартійний, cамовисування.
- Юрій Тимошенко, 1961 року народження, освіта професійно-технічна, проживає в місті Коломия Івано-Франківської області, народний депутат, член Комітету ВР з питань запобігання і протидії корупції, безпартійний, cамовисування.
- Андрій Новак, 1973 року народження, освіта вища, проживає в місті Коломия Івано-Франківської області, безробітний, член партії "Патріот", суб'єкт висування – партія "Патріот".
- Василь Журавльов, 1970 року народження, освіта вища, проживає в смт Старий Крим міста Маріуполь Донецької області, голова ГО "Федерація футболу м. Маріуполя", член партії "Стабільність", суб'єкт висування – партія "Стабільність".
- Петро Порошенко, 1965 року народження, освіта вища, проживає в місті Києві, президент України, безпартійний, cамовисування.
- Юрій Кармазін, 1957 року народження, освіта вища, проживає в місті Києві, президент ГО "Інститут права і суспільства", член Партії захисників Вітчизни, cамовисування.
- Юлія Литвиненко, 1976 року народження, освіта вища, проживає в місті Києві, тимчасово не працює, безпартійна, cамовисування.
- Олександр Ващенко, 1962 року народження, освіта вища, проживає в місті Києві, голова правління ГО "Влада народу", безпартійний, cамовисування.
- Володимир Петров, 1977 року народження, освіта вища, проживає в місті Києві, продюсер, ТОВ "Люмпен продакшн", безпартійний, cамовисування.
- Дмитро Гнап, 1977 року народження, освіта вища, проживає в місті Києві, фізична особа-підприємець, член партії "Сила людей", суб’єкт висування – партія "Сила людей".
- Олександр Соловйов, 1973 року народження, освіта вища, проживає у місті Києві, заступник директора ТОВ "Юридична компанія "ФЕБ", член партії "Розумна сила", висуванець "Розумної сили".
Нагадаємо:
- До 7 березня включно кандидати можуть подати заяву в ЦВК про відмову балотуватися на пост президента.
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