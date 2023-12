The Times написала про "громадянську війну в Україні", посольство вимагає виправити

Посольство України у Великій Британії звернулося до редакції видання The Times з вимогою виправити фразу "громадянська війна в Україні" в одній зі статей.

Про це йдеться у повідомленні посольства в Twitter.

"На 5-му році війни з Росією, на жаль, ми маємо нагадувати The Times, провідному джерелу, що в Україні немає громадянської війни, а є пряма російська агресія, яка призвела до анексії Криму і війни на Донбасі, де українські солдати борються проти 40-тисячної російської армії. Виправте статтю негайно!", - йдеться у повідомленні.

On the 5th year of war with #Russia it's unfortunate we have 2 remind @thetimes, a leading source, that there is no civil war in #Ukraine but direct RU aggrssn resulted in annexation of Crimea&war in Donbas where UA soldiers fight 40K strong RU army. Correct article immediately! pic.twitter.com/RlmNquVXf4