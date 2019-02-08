The Times написала про "громадянську війну в Україні", посольство вимагає виправити

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П'ятниця, 8 лютого 2019, 16:04

Посольство України у Великій Британії звернулося до редакції видання The Times з вимогою виправити фразу "громадянська війна в Україні" в одній зі статей.

Про це йдеться у повідомленні посольства в Twitter.

"На 5-му році війни з Росією, на жаль, ми маємо нагадувати The Times, провідному джерелу, що в Україні немає громадянської війни, а є пряма російська агресія, яка призвела до анексії Криму і війни на Донбасі, де українські солдати борються проти 40-тисячної російської армії. Виправте статтю негайно!", - йдеться у повідомленні.

Посол України Наталія Галібаренко також направила відповідного листа автору статті, редактору розділу "Здоров'я" Крісу Сміту.

Стаття із некоректною фразою вийшла на сайті The Times у п’ятницю вдень. Вона присвячена темі стрімкого розповсюдженні кору в Європі.

У матеріалі, зокрема, вказується, що в Україні зареєстровано найбільшу кількість випадків захворювання серед європейських країн і однією з причин цього автор вважає "громадянську війну в Україні".

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Теми: Британія війна Росія
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