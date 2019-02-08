Чоловік обстріляв радіостанцію в Калуші і ножем поранив патрульного

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П'ятниця, 8 лютого 2019, 16:38

У Калуші Івано-Франківської області чоловік обстріляв місцеву радіостанцію і під час затримання поранив патрульного поліцейського.

Про це у п’ятницю повідомляє місцевий відділ поліції.  

Поліція отримала повідомлення, що невідомий стріляє по вікнах офісу місцевої радіостанції.

"Після повідомлення про стрілянину на місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група. Неподалік від вказаної адреси правоохоронці помітили невідомого чоловіка, у якого на плечі був чохол, що по формі схожий для мисливської рушниці", - повідомляє поліція.

"Поліцейські спитали, що у чоловіка у чохлі, на що він зреагував агресією, вихопив ножа та наніс оперуповноваженому Калуського ВП ножове поранення обличчя. 31-річного старшого лейтенанта поліції з місця події госпіталізували до Калуської центральної лікарні", - сказано у повідомленні.

31-річного зловмисника затримали.

Правоохоронці на місці скоєння злочину вилучили вісім гільз.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ознаками статтей "Посягання на життя працівника правоохоронного органу" та "Хуліганство".

Українська правда

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Теми: кримінал


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