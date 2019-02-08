Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Меркель підтвердила досягнення домовленості щодо "Північного потоку-2"

П'ятниця, 8 лютого 2019, 16:27

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель заявила про те, що країни Євросоюзу дійшли згоди з приводу регулювання проекту "Північний потік-2".

Про це повідомляє Reuters.

"Що стосується газової директиви, то ми досягли угоди, і це стало можливим завдяки тому, що Франція і Німеччина тісно співпрацювали", - сказала Меркель.

При цьому вона не стала уточняти деталі досягнутого компромісу.

Як повідомлялося, однією з погоджених пропозицій стало те, що відповідальність за газопроводи з третіми країнами, як от Росією, лежить на країні, де газопровід вперше зустрічається з європейською мережею.

Таким чином Берлін і Париж домовилися, що всі рішення по "Північному потоку-2" прийматиме Німеччина.

Погоджені поправки дають шанс на втілення проекту "Північний потік-2", який опинився під загрозою через позицію Франції.

Європейська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: МеркельЄвропагаз
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відео, доповнено від 6:33Кількість постраждалих від ракетного удару у Києві зросла до 53

США хочуть перемоги України – Байден

Майбутнє України в НАТО. Ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 

Байден: Підтримка України є важливою для всього світу

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Усі новини...
Меркель
Кулеба закликав Німеччину не повторювати помилку Меркель
Меркель закликала "не звужувати думки" у пошуках рішення про припинення війни в Україні
Меркель отримала найвищу державну нагороду ФРН – не всі її однопартійці це підтримали
Останні новини
08:18
КПП у Дорогуську повністю розблокований, на проїзд всієї черги вантажівок потрібно більше доби
08:06
Втрати Росії у війні сягнули 341 500 солдатів
07:50
Київ запрошує Туска з візитом найближчим часом – ЗМІ
07:37
фото, відео, доповнено від 6:33Кількість постраждалих від ракетного удару у Києві зросла до 53
07:14
Повітряні сили повідомили про збиті російські ракети і "Шахеди": 20 з 20
05:51
Російські війська відбили кілька українських позицій на лівобережжі Херсонщини – ISW
05:17
ОновленоУ Києві через ракетний удар пошкоджено водопровід – Кличко
04:56
Удар балістикою по Києву: усі ракети знищено
03:54
Через ракетний удар у Києві евакуювали багатоквартирний будинок - КМВА
03:30
ОновленоПісля ракетного удару у Києві горіли будинки та автомобілі, є постраждалі
Усі новини...
Реклама: