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На Київщині під час виступу Тимошенко в натовп кинули димові шашки

Субота, 9 лютого 2019, 09:06
На Київщині під час виступу Тимошенко в натовп кинули димові шашки

У п’ятницю в Білій Церкві на Київщині під час виступу кандидата в президенти Юлії Тимошенко у натовп кинули димові шашки.

Про це повідомляє прес-служба "Батьківщини".

"Під час мітингу, на який зібралися 10 тисяч людей, у натовп було закинуто 7 димових шашок. За допомогою небайдужих та поліції було затримано 6 осіб, які здійснили провокацію. При них було виявлено ще 7 димових шашок", - йдеться в повідомленні.

Окрім того, прес-служба повідомляє про ще одну провокацію.

"Поблизу сцени був встановлений автомобіль на єврономерах. Під час виступу Юлії Тимошенко поліція отримала телефонне повідомлення про замінування цього авто. Спеціалісти профільних служб, які негайно прибули на виклик, вручну відкотили машину на безпечну відстань", - йдеться у тексті.

У партії переконані, що провокації проти Тимошенко та її прихильників були здійснені "руками Служби безпеки України за наказом президента України".

Разом з тим, прес-служба Нацполіції повідомляє, в Білій Церкві під час виступу кандидата в президенти "невідомі особи кинули дві димові шашки в людей, присутніх на зустрічі". Порушників було затримано.

 

"Крім цього, ще у п'ятьох осіб, які знаходились на площі, вилучили 7 предметів, схожих на димові шашки. Всіх їх затримано та доправлено до відділу поліції", - йдеться в повідомленні.

Слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань кримінальне провадження за ч. 2 статті 296 Кримінального кодексу України (хуліганство).

Двох осіб затримали за статтею 208 Кримінально процесуального кодексу України. Ще відносно п'ятьох складено адміністративні протоколи за статтею 173 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Крім того, о 18.51 до чергової частини Білоцерківського відділу поліції надійшло повідомлення від невідомого про те, що під час виступу одного з кандидатів у президенти в припаркованому за сценою автомобілі "Ауді" станеться вибух.

"На місце події відразу прибула слідчо-оперативна група та вибухотехніки. Правоохоронці провели огляд місця події та евакуювали автомобіль", - зазначили в поліції.

Українська правда

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Теми: ТимошенкоКиївська областьполіція
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