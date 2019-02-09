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Передвиборчий форум Порошенка проводить ведучий Євробачення

Субота, 9 лютого 2019, 11:43
Передвиборчий форум Порошенка проводить ведучий Євробачення
Фото Романа Кравця, УП

У суботу в столичному Палаці спорту відбувається форум "Команда Порошенка", де президент Петро Порошенко виступить перед своїми агітаторами.

 
Фото Романа Кравця, УП

Про це повідомляє кореспондент УП з місця подій.

 

На форум зібралася частина фракції БПП, зокрема Артур Герасимов та Сергій Березенко, депутати міських і обласних рад, а також партійний актив з усіх регіонів.

 

Захід проводить ведучий Євробачення Тімур Мірошниченко.

Форум почався із виступу гурту "Тік", який в 2009 році агітував за Юлію Тимошенко.

Першим слово взяв голова фракції БПП Артур Герасимов, який назвав Порошенка не просто президентом, а "лідером нації".

"Ми маємо ставати україноботами", - звернувся Герасимов до агітаторів Порошенка.

Також Порошенка публічно підтримають акторки Ірма Вітовська, Ада Роговцева, кінорежисер Ахтем Сеітаблаєв.

Роман Кравець, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Порошенковибори президента 2019
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