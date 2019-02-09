Передвиборчий форум Порошенка проводить ведучий Євробачення
У суботу в столичному Палаці спорту відбувається форум "Команда Порошенка", де президент Петро Порошенко виступить перед своїми агітаторами.
Про це повідомляє кореспондент УП з місця подій.
На форум зібралася частина фракції БПП, зокрема Артур Герасимов та Сергій Березенко, депутати міських і обласних рад, а також партійний актив з усіх регіонів.
Захід проводить ведучий Євробачення Тімур Мірошниченко.
Форум почався із виступу гурту "Тік", який в 2009 році агітував за Юлію Тимошенко.
Першим слово взяв голова фракції БПП Артур Герасимов, який назвав Порошенка не просто президентом, а "лідером нації".
"Ми маємо ставати україноботами", - звернувся Герасимов до агітаторів Порошенка.
Також Порошенка публічно підтримають акторки Ірма Вітовська, Ада Роговцева, кінорежисер Ахтем Сеїтаблаєв.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua