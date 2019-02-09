Порошенко про економіку: Найгірше вже точно позаду

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Субота, 9 лютого 2019, 13:43

Президент Петро Порошенко впевнений, що найгірше в економічній кризі, викликаній агресією РФ, вже позаду.

Про це він заявив у суботу на форумі "Команда Порошенка".

"Надію вселяє те, що найгірше вже точно позаду, що криза, спричинена війною, економічною агресією та блокадою з боку Росїі, відступає, що відновлення економічного зростання відкриває можливості для відновлення рівня життя", - сказав Порошенко.

Він також заявив, що тільки повномасштабне членство в ЄС і НАТО повністю гарантує державну незалежність України.

"Лише повномасштабне членство в ЄС і НАТО остаточно і безповоротно гарантує нашу державну незалежність, нашу національну безпеку. Але не тільки незалежність, не тільки безпеку, а свободу і добробут", - сказав президент.

Порошенко також наголосив, що гарантує продовження політики децентралізації: "Я твердо гарантую незмінність політики децентралізації. Її буде збережено і поглиблено".

Українська правда

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Теми: Порошенко


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