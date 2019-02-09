Порошенко про економіку: Найгірше вже точно позаду
Президент Петро Порошенко впевнений, що найгірше в економічній кризі, викликаній агресією РФ, вже позаду.
Про це він заявив у суботу на форумі "Команда Порошенка".
"Надію вселяє те, що найгірше вже точно позаду, що криза, спричинена війною, економічною агресією та блокадою з боку Росїі, відступає, що відновлення економічного зростання відкриває можливості для відновлення рівня життя", - сказав Порошенко.
Він також заявив, що тільки повномасштабне членство в ЄС і НАТО повністю гарантує державну незалежність України.
"Лише повномасштабне членство в ЄС і НАТО остаточно і безповоротно гарантує нашу державну незалежність, нашу національну безпеку. Але не тільки незалежність, не тільки безпеку, а свободу і добробут", - сказав президент.
Порошенко також наголосив, що гарантує продовження політики децентралізації: "Я твердо гарантую незмінність політики децентралізації. Її буде збережено і поглиблено".
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua