СБУ: Спецслужби РФ пропонують $2 тисячі за підпал храмів УПЦ МП

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Субота, 9 лютого 2019, 14:06

СБУ попередила спробу російських спецслужб залучити громадянина України до провокації з підпалом храму УПЦ МП.

Про це повідомляє в суботу прес-центр СБУ.

"Співробітники СБУ встановили, що спецслужби РФ та підпорядковані їм МГБ ЛНР/ДНР здійснюють пошук виконавців, які за дві тисячі доларів США готові вчинити підпали культових споруд УПЦ МП", - йдеться в повідомленні.

"За умови надання в якості звіту відеозапису злочинних дій, зловмисник пообіцяв надіслати дві тисячі доларів США на картковий рахунок, відкритий в одному з українських банків", - розповіли в СБУ.

Там зазначили, що Службою безпеки вже попереджено спробу залучення громадянина України до скоєння на замовлення російської сторони такого злочину, однак вербувальна діяльність іноземної спецслужби продовжується.

Українська правда

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Теми: СБУ церква Росія


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