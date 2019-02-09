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Порошенко заявив про початок виборчої кампанії

Субота, 9 лютого 2019, 14:14
Порошенко заявив про початок виборчої кампанії
прес-служба президента

Президент Петро Порошенко заявляє про офіційний початок своєї передвиборчої кампанії.

"Сьогодні, зараз офіційно починається моя передвиборча кампанія", - сказав він, виступаючи на форумі у суботу.

"Щоб завершити побудову сильної держави, щоб підготувати Україну до вступу до ЄС і НАТО, щоб не дати популістам помножити на нуль все, що вимучили наші люди й наш народ, я прийняв рішення кандидувати вдруге на посаду президента України", - додав він.

Серед своїх стратегічних цілей на другу каденцію Порошенко назвав боротьбу з бідністю, підготовку України до вступу до ЄС та НАТО, забезпечення миру на вигідних для України умовах і відновлення територіальної цілісності країни.

Президент також заявив, що українці не дозволять Росії втрутитися у вибори.

"Вибори 2019 року для Путіна – це як генеральна битва за Україну, яку він маніакально прагне повернути назад. Росія намагається втрутитися в наші вибори, так само як робила це на виборах у США, Франції, Німеччині, під час референдуму в Британії, Нідерландах. Українці більше вам цього не дозволять", - сказав він.

Порошенко також заявив, що українцям не потрібен президент, який "стане перед Кремлем на коліна".

"Ви бачите серед кандидатів тих, хто хоче приспати країну казками про чудовий мир з Путіним або байками про дешевий газ, вдвічі дешевший, в 4 рази дешевший, в 6 разів дешевший, а то й повністю безкоштовний. Брехнею, кажуть, весь світ обійдеш, але є друга частина прислів'я – назад не повернешся. До побачення", - додав президент.

Українська правда

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Теми: Порошенковибори президента 2019
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