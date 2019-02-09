Охоронці форуму Порошенка порвали плакат про Гандзюк

Охоронці на форумі президента Петра Порошенка забрали телефон у активіста, який хотів підняти плакат "Хто замовив Катю Гандзюк?" та порвали плакат.

Про це йдеться на сторінці "Хто замовив Катю Гандзюк?" у Facebook.

"Активісту Миколі Виговському, який прийшов на зустріч із Петром Порошенком, не дали поставити президенту запитання: коли двоє замовників вбивства Катерини - Андрій Гордєєв та Євген Рищук - будуть зняті з їх посад?", - йдеться в публікації.

"Двоє охоронців Порошенка тримали його за плечі та не давали встати з місця і підняти плакат. Вимогу показати свої документи проігнорували, а коли активіст спробував сфотографувати провокаторів, забрали телефон. Плакат, який тримав Микола, порвали", - йдеться в повідомленні.