Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Охоронці форуму Порошенка порвали плакат про Гандзюк

Субота, 9 лютого 2019, 15:09
Охоронці форуму Порошенка порвали плакат про Гандзюк
Фото ініціативи "Хто замовив Катю Гандзюк?"

Охоронці на форумі президента Петра Порошенка забрали телефон у активіста, який хотів підняти плакат "Хто замовив Катю Гандзюк?" та порвали плакат.

Про це йдеться на сторінці "Хто замовив Катю Гандзюк?" у Facebook.

"Активісту Миколі Виговському, який прийшов на зустріч із Петром Порошенком, не дали поставити президенту запитання: коли двоє замовників вбивства Катерини - Андрій Гордєєв та Євген Рищук - будуть зняті з їх посад?", - йдеться в публікації.

"Двоє охоронців Порошенка тримали його за плечі та не давали встати з місця і підняти плакат. Вимогу показати свої документи проігнорували, а коли активіст спробував сфотографувати провокаторів, забрали телефон. Плакат, який тримав Микола, порвали", - йдеться в повідомленні.

Українська правда
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відео, доповнено від 6:33Кількість постраждалих від ракетного удару у Києві зросла до 53

США хочуть перемоги України – Байден

Майбутнє України в НАТО. Ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 

Байден: Підтримка України є важливою для всього світу

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Усі новини...
Останні новини
08:33
Генштаб: Росіяни вдарили по Києву з "Іскандера" і С-400, на фронті ЗСУ стримують ворога
08:33
фото Двоє поранених, зруйновані підприємство і ангар, пошкоджені 11 авто − наслідки удару по Одещині
08:18
КПП у Дорогуську повністю розблокований, на проїзд всієї черги вантажівок потрібно більше доби
08:06
Втрати Росії у війні сягнули 341 500 солдатів
07:50
Київ запрошує Туска з візитом найближчим часом – ЗМІ
07:37
фото, відео, доповнено від 6:33Кількість постраждалих від ракетного удару у Києві зросла до 53
07:14
Повітряні сили повідомили про збиті російські ракети і "Шахеди": 20 з 20
05:51
Російські війська відбили кілька українських позицій на лівобережжі Херсонщини – ISW
05:17
ОновленоУ Києві через ракетний удар пошкоджено водопровід – Кличко
04:56
Удар балістикою по Києву: усі ракети знищено
Усі новини...
Реклама: