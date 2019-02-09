Між учасниками акції "Хто замовив Катю Гандзюк?" та поліцією сталися сутички

Між учасниками акції "Хто замовив Катю Гандзюк?" на Контрактовій площі в Києві та поліцією сталися сутички, є постраждалі.

Про це повідомляється на сторінці ініціативи в Facebook.

Зазначається, що перед початком виступу Юлії Тимошенко учасників акції "забрали без жодних причин" до Подільського відділку поліції.

"Невдовзі їх відпустили, проте забрали особисті речі. Хлопці вимагали повернути їм речі, натомість правоохоронці застосували газ. На затримання приїхала поліція спецпризначення (колишній "беркут"), застосовували силу. Є травмовані", - йдеться у повідомленні ініціативи.

При цьому на фб-сторінці "С14-резерв" зазначено, що на Контрактовій площі було затримано "десяток активістів С14", їх повезли до РУВС.

"Причин законних - жодних. Аваков нарешті визначився зі своїм кандідатом і рятує Тимошенко від незручного банера ("Хто замовив Катю Гандзюк - ред.). На Хорива, 20 затриманих повезли нізащо", - заявили у С14.

Як уточнив у коментарі УП один з учасників ініціативи "Хто замовив Катю Гандзюк" Масі Найєм, учасників руху С14 було затримано ще до того, як на початку акції було розгорнуто банер.

"Схоже, що у поліції, коли вирішувалося питання про те, щоб усіх затриманих відпустили, усе (сутичка між поліцією та учасниками С14 - ред.) почалося з того, що хтось з силовиків під час словесних перепалок завдав удару Богдану Ходаковському (один з лідерів С14 - ред.). Після цього усіх інших поставили до "стінки". Поліція буде вивчати відеоматеріали, щоб виявити, хто із затриманих безпосередньо брав участь у протиправних діях, усіх інших - відпустять", - повідомив він.

У свою чергу в поліції повідомили про затримання групи осіб при спробі штурму управління поліції.

"Невідомі намагалися пошкодити вхідні двері, застосували газові балончики та влаштували бійку з поліцейськими", - йдеться в повідомленні.

Спочатку в поліції повідомили, що на Контрактовій площі затримали групу осіб із зеленкою, газовими балончиками та ножами.

"Подія трапилася на Контрактовій площі: сюди підійшла організована група молодиків із прикритими обличчями. Аби попередити будь-які провокації, після спілкування із представниками поліції діалогу було прийнято рішення про їх доставку до управління поліції. У службовому транспорті молодики повикидали зеленку, а вже в управлінні у них вилучили ножі, газові балончики та пістолет", - йдеться в повідомленні.

Згодом у поліції заявили, що після того, як усіх доставлених відпустили, "їм на допомогу прибула група підтримки, яка влаштувала штовханину та застосувала газові балончики до правоохоронців".

"У результаті всіх активних учасників затримали, а це - близько 40 осіб. Із ними проводять першочергові слідчі дії", - зазначили в поліції.

Слідчі розпочали три кримінальних провадження за ч. 2 ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу), ч. 1 ст. 341 (Захоплення державних будівель) та ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України.

У поліції додали, що в затриманих вилучили "наган" та ножі.

"В результаті події трьох поліцейських лікарі "швидкої" доставляють в лікарню", - йдеться в повідомленні.

Пізніше на сторінці ініціативи "Хто замовив Катю Гандзюк?" з'явилося повідомлення, що активісти в суботу поїдуть до будинку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

"Сьогодні ми поїдемо додому до очільника МВС України Арсена Авакова. Поговоримо про те, як мають працювати правоохоронці в цивілізованій країні. Збираємось біля пам'ятника Григорію Сковороді на Контрактовій площі о 19:00", - йдеться в повідомленні.