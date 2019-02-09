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Окупанти в Криму провели обшук у проукраїнського активіста

Субота, 9 лютого 2019, 16:29

У селі Орехово Сакського району в окупованому Криму 8 лютого російські силовики провели обшук у проукраїнського активіста Олега Приходька.

Про це в суботу розповів Крим.Реалії сам Приходько.

"Проводили вчора обшук. Була ціла юрба силовиків, зі зброєю. Забрали мій і дружини комп'ютер, телефон, українську символіку, прапори. Навіть у машині. Також забрали макети німецьких автоматів. Обшук вони пояснили тим, що вночі в Саках були розбиті могили радянським льотчикам, намальована свастика. І вони чомусь вирішили прийти до мене", - розповів Приходько.

За його словами, після обшуку його відвезли до Сімферополя, де переписували всі контакти з телефону, проводили бесіду і сказали, що "будуть проводити експертизу того, що у мене забрали".

Російські силовики публічно не коментують проведення обшуку у Приходька. Підтвердження інформації активіста з інших джерел поки немає.

Видання відзначає, що в червні 2016 року російські силовики вже затримували Олега Приходька за українські номерні знаки на автомобілі.

"Українська правда" у Threads

Теми: Крим
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