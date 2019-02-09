У "Борисполі" затримали одного з засновників ініціативи "Хто замовив Катю Гандзюк"
Субота, 9 лютого 2019, 18:43
Ввечері 9 лютого в аеропорту "Бориспіль" було затримано одного з засновників ініціативи "Хто замовив Катю Гандзюк" Назарія Кравченка.
Про своє затримання Кравченко повідомив на своїй сторінці у Facebook.
Блогер Антон Ходза уточнив, що Кравченка затримала після перельоту з Італії, де він брав участь в акції біля маєтку глави МВС Арсена Авакова, на паркані якої розмістили фото активістів, що стали жертвами нападів і справи яких досі не розслідувано.
"За нашою інформацією, (у Кравченка - ред.) вимагають відео з камери GoPro", - зазначив Ходза.
Згодом знайомі з ситуацією джерела повідомили, що Кравченка відпустили.
Нагадаємо,
- 6 лютого учасники акції розмістили на паркані маєтку Авакова в Італії 40 фотографій постраждалих активістів зі "списку Гандзюк", зокрема самої Катерини Гандзюк, Олександра Музичка, Павла Шеремета та Ірини Ноздровської.
- "Учасники акції нагадали міністру про те, що завдяки свавіллю та умисній бездіяльності системи Нацполіції в Україні проти громадських активістів розгорнувся справжній терор. Поліцейські відверто саботують розслідування та не карають замовників нападів, а сам міністр взагалі не коментує постійне переслідування активістів", - заявили активісти.
Українська правда