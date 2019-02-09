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У "Борисполі" затримали одного з засновників ініціативи "Хто замовив Катю Гандзюк"

Субота, 9 лютого 2019, 18:43

Ввечері 9 лютого в аеропорту "Бориспіль" було затримано одного з засновників ініціативи "Хто замовив Катю Гандзюк" Назарія Кравченка. 

Про своє затримання Кравченко повідомив на своїй сторінці у Facebook. 

Блогер Антон Ходза уточнив, що Кравченка затримала після перельоту з Італії, де він брав участь в акції біля маєтку глави МВС Арсена Авакова, на паркані якої розмістили фото активістів, що стали жертвами нападів і справи яких досі не розслідувано. 

 
На паркані вілли Авакова аактивісти розмістили 40 фото активістів, що стали жертвами нападів

"За нашою інформацією, (у Кравченка -  ред.) вимагають відео з камери GoPro", - зазначив Ходза. 

Згодом знайомі з ситуацією джерела повідомили, що Кравченка відпустили. 

Нагадаємо, 

  • 6 лютого учасники акції розмістили на паркані маєтку Авакова в Італії 40 фотографій постраждалих активістів зі "списку Гандзюк", зокрема самої Катерини Гандзюк, Олександра Музичка, Павла Шеремета та Ірини Ноздровської.
  • "Учасники акції нагадали міністру про те, що завдяки свавіллю та умисній бездіяльності системи Нацполіції в Україні проти громадських активістів розгорнувся справжній терор. Поліцейські відверто саботують розслідування та не карають замовників нападів, а сам міністр взагалі не коментує постійне переслідування активістів", - заявили активісти. 

Українська правда

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Теми: напад на Гандзюк
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