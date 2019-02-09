У "Борисполі" затримали одного з засновників ініціативи "Хто замовив Катю Гандзюк"

Ввечері 9 лютого в аеропорту "Бориспіль" було затримано одного з засновників ініціативи "Хто замовив Катю Гандзюк", члена "Нацкорпусу" Назарія Кравченка.

Про своє затримання Кравченко повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Блогер Антон Ходза уточнив, що Кравченка затримала після перельоту з Італії, де він брав участь в акції біля маєтку глави МВС Арсена Авакова, на паркані якої розмістили фото активістів, що стали жертвами нападів і справи яких досі не розслідувано.

На паркані вілли Авакова аактивісти розмістили 40 фото активістів, що стали жертвами нападів

"За нашою інформацією, (у Кравченка - ред.) вимагають відео з камери GoPro", - зазначив Ходза.

Згодом знайомі з ситуацією джерела повідомили, що Кравченка відпустили.

Нагадаємо,