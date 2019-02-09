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Суд скасував рішення НАБУ закрити справу Гройсмана про зловживання владою

Субота, 9 лютого 2019, 20:01
Суд скасував рішення НАБУ закрити справу Гройсмана про зловживання владою

Солом'янський райсуд м.Києва скасував постанову НАБУ про закриття кримінальної справи щодо прем'єр-міністра Володимира Гройсмана і членів Кабміну про зловживання владою і службовим становищем.

Відповідне рішення суду від 4 лютого оприлюднено у Єдиному держреєстрі судових рішень, пише "Інтерфакс-Україна".

Відповідно до повідомлення, до слідчого судді надійшла скарга з проханням скасувати постанову старшого детектива НАБУ про закриття кримінального провадження від 21 вересня 2018 року за ч.1 ст.364 КК у зв'язку з відсутністю складу злочину у діях прем'єр-міністра України і членів КМУ під час голосування за прийняття постанови уряду №662 від 22.09.2016 р. "Деякі питання виплати пенсій, грошової допомоги та заробітної плати працівникам бюджетних установ".

Ім'я заявника не називається. На його думку, постанова детектива НАБУ про закриття справи є незаконною і передчасною, у зв'язку з чим він просить про її скасування.

"Позивач посилається на те, що детектив НАБУ до прийняття постанови про закриття справи не вчинив жодної процесуальної дії щодо встановлення кількості застосувань в Україні положення п.19 "Порядку виплати пенсій та грошової допомоги через поточні рахунки в банках", затвердженої постановою КМУ №662 від 22 вересня 2016 року. Також він зазначає, що детектив не дослідив усі обставини кримінального провадження", - йдеться у повідомленні.

Постанова Солом'янського райсуду про скасування постанови старшого детектива НАБУ про закриття кримінального провадження оскарженню не підлягає.

Нагадаємо,

  • У вересні 2016 року Кабмін ухвалив постанову №662, якою затвердить "Порядок виплати пенсій та грошової допомоги через поточні рахунки в банках".
  • У п.19 порядку вказувалося, що "помилково зараховані на поточні рахунки суми пенсій і грошової допомоги зараховуються в рахунок наступних виплат або на вимогу органів Пенсійного фонду та органів соціального захисту населення повертаються на рахунки, з яких проводилося фінансування".
  • У вересні 2018 р. Київський апеляційний адмінсуд визнав протиправним і недійсним з моменту прийняття положення п.19 зазначеного Порядку.

"Українська правда" у Threads

Теми: НАБУГройсмансуд
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