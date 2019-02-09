Суд скасував рішення НАБУ закрити справу Гройсмана про зловживання владою

2911 переглядів
Субота, 9 лютого 2019, 21:01

Солом'янський райсуд м.Києва скасував постанову НАБУ про закриття кримінальної справи щодо прем'єр-міністра Володимира Гройсмана і членів Кабміну про зловживання владою і службовим становищем.

Відповідне рішення суду від 4 лютого оприлюднено у Єдиному держреєстрі судових рішень, пише "Інтерфакс-Україна".

Відповідно до повідомлення, до слідчого судді надійшла скарга з проханням скасувати постанову старшого детектива НАБУ про закриття кримінального провадження від 21 вересня 2018 року за ч.1 ст.364 КК у зв'язку з відсутністю складу злочину у діях прем'єр-міністра України і членів КМУ під час голосування за прийняття постанови уряду №662 від 22.09.2016 р. "Деякі питання виплати пенсій, грошової допомоги та заробітної плати працівникам бюджетних установ".

Ім'я заявника не називається. На його думку, постанова детектива НАБУ про закриття справи є незаконною і передчасною, у зв'язку з чим він просить про її скасування.

"Позивач посилається на те, що детектив НАБУ до прийняття постанови про закриття справи не вчинив жодної процесуальної дії щодо встановлення кількості застосувань в Україні положення п.19 "Порядку виплати пенсій та грошової допомоги через поточні рахунки в банках", затвердженої постановою КМУ №662 від 22 вересня 2016 року. Також він зазначає, що детектив не дослідив усі обставини кримінального провадження", - йдеться у повідомленні.

Постанова Солом'янського райсуду про скасування постанови старшого детектива НАБУ про закриття кримінального провадження оскарженню не підлягає.

Нагадаємо,

  • У вересні 2016 року Кабмін ухвалив постанову №662, якою затвердить "Порядок виплати пенсій та грошової допомоги через поточні рахунки в банках".
  • У п.19 порядку вказувалося, що "помилково зараховані на поточні рахунки суми пенсій і грошової допомоги зараховуються в рахунок наступних виплат або на вимогу органів Пенсійного фонду та органів соціального захисту населення повертаються на рахунки, з яких проводилося фінансування".
  • У вересні 2018 р. Київський апеляційний адмінсуд визнав протиправним і недійсним з моменту прийняття положення п.19 зазначеного Порядку.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: НАБУ Гройсман суд


powered by lun.ua
По темі
НАБУ розслідує багато справ, у яких фігурує Нацбанк 8 лютого 2019, 23:08
НАБУ закінчило розслідувати справу Онищенка 8 лютого 2019, 16:54
В "Укрзалізниці" стали менше красти – НАБУ 8 лютого 2019, 15:19
Усі новини
Головні новини
Суд скасував рішення НАБУ закрити справу Гройсмана про зловживання владою
У Києві почали евакуйовувати автомобілі за порушення правил парковки
Між учасниками акції "Хто замовив Катю Гандзюк?" та поліцією сталися сутички
Охоронці форуму Порошенка порвали плакат про Гандзюк
Усі новини
рейтинги

10 найкращих міст світу для любителів їжі

посміхніться!

12 веселих коміксів про наші будні

дослідження

Пацієнти, які не змінюють свого лікаря, живуть довше

Лайфхаки

13 секретів, які зроблять весняне прибирання легким і приємним