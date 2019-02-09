Суд скасував рішення НАБУ закрити справу Гройсмана про зловживання владою

Солом'янський райсуд м.Києва скасував постанову НАБУ про закриття кримінальної справи щодо прем'єр-міністра Володимира Гройсмана і членів Кабміну про зловживання владою і службовим становищем.

Відповідне рішення суду від 4 лютого оприлюднено у Єдиному держреєстрі судових рішень, пише "Інтерфакс-Україна".

Відповідно до повідомлення, до слідчого судді надійшла скарга з проханням скасувати постанову старшого детектива НАБУ про закриття кримінального провадження від 21 вересня 2018 року за ч.1 ст.364 КК у зв'язку з відсутністю складу злочину у діях прем'єр-міністра України і членів КМУ під час голосування за прийняття постанови уряду №662 від 22.09.2016 р. "Деякі питання виплати пенсій, грошової допомоги та заробітної плати працівникам бюджетних установ".

Ім'я заявника не називається. На його думку, постанова детектива НАБУ про закриття справи є незаконною і передчасною, у зв'язку з чим він просить про її скасування.

"Позивач посилається на те, що детектив НАБУ до прийняття постанови про закриття справи не вчинив жодної процесуальної дії щодо встановлення кількості застосувань в Україні положення п.19 "Порядку виплати пенсій та грошової допомоги через поточні рахунки в банках", затвердженої постановою КМУ №662 від 22 вересня 2016 року. Також він зазначає, що детектив не дослідив усі обставини кримінального провадження", - йдеться у повідомленні.

Постанова Солом'янського райсуду про скасування постанови старшого детектива НАБУ про закриття кримінального провадження оскарженню не підлягає.

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