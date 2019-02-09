У Києві викрили кібершахрая: накрав біткоїнів на 700 тисяч

Кіберполіція викрила мешканця Київської області, який викрадав кошти з Bitcoin- та Altcoin-рахунків.

Як повідомили у Департаменті кіберполіції Нацполіції України, чоловік здійснював технічну підтримку британської біржі з онлайн обміну криптовалют.

"Маючи доступ, зловмисник скористався своїм становищем та викрав кошти з Bitcoin- та різноманітних Altcoin-рахунків клієнтів. Конвертація та виведення коштів відбувалися через онлайн обмінники. Наразі встановлено суму збитків, що в еквіваленті складає понад 720 тисяч гривень", - повідомили у кіберполіції.

Отримані від злочинної діяльності кошти чоловік витрачав на участь в азартних іграх на віртуальних симуляторах ігрових автоматів.

За несанкціоноване втручання в роботу комп'ютерів, автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку затриманий підозрюється у правопорушенні за ст. 361 КК, вирішується питання щодо оголошення зловмиснику додаткової підозри за крадіжку коштів (ст. 185 КК України).