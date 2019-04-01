Розшукуваний одеський бізнесмен з "тітушками" увірвався до автодору

Поліція затримала в Одесі підприємця, що перебував у розшуку, та групу осіб, які увірвались до Служби автомобільних доріг.

Про це у повідомляє прес-служба поліції Одеської області та радник голови відомства Руслан Форостяк.

"До Служби автомобільних доріг в Одеській області увірвалася тітушня на чолі з підприємцем, що колись був чи то підрядником чи то замовником, коротше колись активно пиляв бюджет та не встиг допилити, бо був оголошений в розшук, та останнім часом переховувався від правоохоронних органів", – написав Форостяк.

Чоловіки нібито заблокували роботу держустанови, погрожували працівникам підприємства та примушували "до певних дії" їхнього керівника.

Як повідомили "Українській правді" в Національній поліції, затриманий підприємець – Араік Амірханян, якого з березня 2017 року розшукують столичні правоохоронці у справі про умисне тілесне ушкодження.

Разом із ним затримали 8 осіб.

В свою чергу речник Нацполіції Ярослав Тракало повідомив "Українській правді", що наразі вирішується питання про затримання всіх у порядку ст 208 КПК за звинуваченням у злочині, передбаченому ч2 ст 355 КК України.

За даними "Наших грошей", Араік Амірханян був фактичним власником будівельної компанії "Дорлідер", яка належить Хачику Амірханяну. Фірма фігурує у кримінальних провадженнях про привласнення коштів на держзакупівлях з ремонту доріг.