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Reuters видалив статтю про $400 тисяч для зустрічі Порошенка з Трампом

Понеділок, 1 квітня 2019, 19:37

Міжнародна агенція новин Reuters видалила матеріал про те, що українська сторона нібито заплатила гроші за те, аби продовжити зустріч президента Петра Порошенка з Дональдом Трампом.

Як повідомляє "Європейська правда", агенція розмістила окреме повідомлення про відкликання відповідного матеріалу у своїй відкритій стрічці новин.

"Матеріал від 23 травня 2018 року під назвою "Україна заплатила адвокату Трампа Коену, щоб організувати переговори в Білому домі - BBC", видалений після повідомлення з боку BBC про те, що її повідомлення було некоректним" – йдеться у повідомленні Reuters.

Нагадаємо, британська телерадіомовна корпорація ВВС вибачилась і погодилася виплатити відшкодування президентові України Петру Порошенку.

У статті, опублікованій в травні минулого року, стверджувалося, що адвокатові Трампа Майклу Коену були перераховані $400 тисяч. Стаття згодом була видалена з сайту.

Теми: ЗМІПорошенкоТрамп
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