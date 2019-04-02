Країни G7 схвалили висновки ОБСЄ щодо першого туру виборів в Україні

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Вівторок, 2 квітня 2019, 07:03

Посли країн Великої сімки (G7) привітали попередні висновки місії міжнародних спостерігачів ОБСЄ про проведення першого туру президентських виборів в Україні.

Про це йдеться у заяві, опублікованій у Twitter.

"Посли G7 вітають попередні висновки Бюро ОБСЄ з демократичних інститутів і прав людини і відзначають, що перший тур президентських виборів, проведений 31 березня, пройшов в конкурентній боротьбі та в основному в мирній і безпечній атмосфері", - йдеться у заяві.

Нагадаємо:

  • За висновками Бюро ОБСЄ з демократичних інститутів і прав людини (БДІПЛ), вибори президента України у першому турі були конкурентними, виборці мали широкий вибір серед кандидатів, явка була високою, а фундаментальні свободи загалом поважалися.
  • Європейський союз розраховує на проведення вільних і чесних виборів президента України у другому турі голосування 21 квітня.
  • У заяві голови делегації Європарламенту із спостереження за виборами Даріуша Росаті йдеться, що перший тур президентських виборів в Україні був конкурентним, а голосування проходило в складному контексті, зокрема, через ситуацію в Криму та в східних регіонах.

Українська правда

Теми: G7 вибори президента 2019 ОБСЄ


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