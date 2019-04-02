Країни G7 схвалили висновки ОБСЄ щодо першого туру виборів в Україні

Посли країн Великої сімки (G7) привітали попередні висновки місії міжнародних спостерігачів ОБСЄ про проведення першого туру президентських виборів в Україні.

Про це йдеться у заяві, опублікованій у Twitter.

"Посли G7 вітають попередні висновки Бюро ОБСЄ з демократичних інститутів і прав людини і відзначають, що перший тур президентських виборів, проведений 31 березня, пройшов в конкурентній боротьбі та в основному в мирній і безпечній атмосфері", - йдеться у заяві.

Нагадаємо: