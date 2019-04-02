Тимошенко звинуватила Порошенка: каже, вкрав її голоси

Лідер партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко, яка балотувалася у президенти, заявила, що діючий очільник держави Петро Порошенко сфальшував свої результати і забрав у неї частину голосів.

Про це вона сказала під час брифінгу у вівторок.

За її словами, перший тур виборів, який відбувся 31 березня, був перетворений на фарс діючим президентом.

"Порошенком були сфальшовані його результати", - сказала Тимошенко.

"Перше, в Україні були застосовані технології, які привели до тих результатів, які ми отримали - це реєстрація 39 кандидатів, використання адмінресурсу… Їм вдалося роспорошити голоси проєвропейських, опозиційних сил", - сказала політик.

фото Романа Кравця, УП

Крім того, вона зазначила, що також був підкуп виборців за рахунок бюджету, зокрема одноразова доплата до пенсій, монетизація субсидій і виплата так званої матеріальної допомоги.

"Ще одне, на виборах був зареєстрований мій однофамілець і таким чином діючий президент забрав голоси у мене", - заявила Тимошенко.

Лідерка "Батьківщини" наголосила, що крім тих відсотків, які взяв сам Тимошенко, ще більше одного відсотка бюлетенів були зіпсовані, коли виборці ставили по дві "пташечки" за обох Тимошенків (Юрія і Юлію - ред.)

Вона додала, що фальшування виборів було як до, під час, так і після виборів і це нібито підтверджується паралельними підрахунками її штабу.

"Зараз хочу конкретно заявити про те, що вибори Порошенком сфальшовані і він туди прорвався нечесним шляхом", - сказала Тимошенко.

При цьому вона зазначила, що не піде до суду для оскарження результатів, оскільки не вірить у їхню чесність, бо "Порошенко приватизував судову систему".

На її думку, в українців був шанс на нове, гідне життя, але він був змарнований.

Разом з тим політик наголосила, що розроблений її командою "Новий курс" не був лише програмою для передвиборчої реклами і вона докладе зусиль, щоб його реалізувати.

Нагадаємо: