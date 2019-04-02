На кордоні з Румунію будують огорожу. Закарпатці перекрили дорогу

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Вівторок, 2 квітня 2019, 15:37

Прикордонники Мукачівського загону на ділянці відділу прикордонної служби "Ділове" почали встановлювати загороджувальний паркан на лінії державного кордону з Румунією, проте мешканці Закарпаття вимагають цього не робити і влаштовують провокації.

Про це повідомляє прес-служба Держприкордонслужби.  

Зазначається, що у зв’язку з настанням сприятливих погодних умов та збільшенням  кількості спроб правопорушників незаконно перетнути кордон, охоронці кордону відновили роботи з інженерно-технічного облаштування кордону, зокрема з Румунією.

Проте, у вівторок, 2 квітня,  як тільки прикордонники розпочали роботи на ділянці відділу прикордонної служби "Ділове", прибуло близько 40 молодиків з вимогою зупинити встановлення огорожі.

 
фото ДПСУ

"Чоловіки, більшість з яких є місцевими жителями, вже потрапляли в поле зору прикордонників за порушення українського законодавства. Молодики намагалися усіляко заважати правоохоронцям та провокувати їх. Також до місця встановлення огорожі прибув сільський голова н.п. Ділове", - йдеться у повідомленні.

 
фото ДПСУ

За даними прикордонників, наразі роботи з будівництва огорожі продовжуються.

Разом з тим повідомляється, що місцеві мешканці, демонструючи не погодження з представниками Держприкордонслужби також перекрили автомобільну дорогу сполученням "Рахів – Мукачеве".

На місце події викликали поліцію.

Українська правда

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Теми: Прикордонна служба Закарпаття Румунія


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