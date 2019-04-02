В Одесі спіймали на хабарі консула Молдови

Консула Молдови в Одесі Сергія Шептеліча затримали у вівторок молдовські співробітники Антикорупційної прокуратури та Національного Центру по боротьбі з корупцією.

Про це повідомили в прес-службі НЦБК, передає "Інтерфакс-Україна"

Вказується, що перед затриманням силовики провели обшуки в приміщеннях консульства і в квартирі консула.

У повідомленні наголошується, що консула підозрюють в пасивній корупції.

За даними слідства, 6 квітня 2018 року консул Молдови в Одесі Шептеліч незаконно видав громадянину однієї з арабських країн візу тривалого перебування в Молдові строком на 60 днів. За це він отримав EUR 100.

В ході попереднього слідства підозрюваний свою провину не визнав. Консула доставили на батьківщину, суд виніс рішення про заборону на виїзд з країни протягом 30 днів.

Якщо підозрюваний буде визнаний винним, то йому загрожує штраф в розмірі від 1000 до 2000 умовних одиниць (близько $2,9-5,8 тис), а також заборона на право обіймати певні посади на строк до п'яти років.