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Ляшко "злив" у мережу особисті телефони Коломойського, Зеленського і гендиректора 1+1

Середа, 3 квітня 2019, 01:42
Ляшко злив у мережу особисті телефони Коломойського, Зеленського і гендиректора 1+1

Лідер "Радикальної партії" Олег Ляшко опублікував у мережі номери мобільних телефонів власника телеканалу 1+1 Ігоря Коломойського, гендиректора каналу Олександра Ткаченка і кандидата у президенти України шоумена Володимира Зеленського.

Як написав Ляшко у facebook, так він вчинив, тому що хтось із співробітників телеканалу опублікував у мережі його телефон.

"Якась ідіотка з "Плюсів" злила мій номер телефона в інтернет і вже другий день мене спамлять тисячами повідомлень і дзвінками з усього колишнього СРСР. Тому вимушений буду змінити номер, який у мене з 1998 року. До речі, хто хоче поговорити з Коломойським, Зеленським, Ткаченком - ось їх телефони. Дзвоніть, пишіть на здоров‘я!", - написав Ляшко.

До слова, примітно, що на своєму iPhone Ляшко використовує російський інтерфейс операційної системи.

"Українська правда" у Threads

Теми: Ляшко ОлегКоломойськийЗеленськийЗМІ
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