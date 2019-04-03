Ляшко "злив" у мережу особисті телефони Коломойського, Зеленського і гендиректора 1+1

Лідер "Радикальної партії" Олег Ляшко опублікував у мережі номери мобільних телефонів власника телеканалу 1+1 Ігоря Коломойського, гендиректора каналу Олександра Ткаченка і кандидата у президенти України шоумена Володимира Зеленського.

Як написав Ляшко у facebook, так він вчинив, тому що хтось із співробітників телеканалу опублікував у мережі його телефон.

"Якась ідіотка з "Плюсів" злила мій номер телефона в інтернет і вже другий день мене спамлять тисячами повідомлень і дзвінками з усього колишнього СРСР. Тому вимушений буду змінити номер, який у мене з 1998 року. До речі, хто хоче поговорити з Коломойським, Зеленським, Ткаченком - ось їх телефони. Дзвоніть, пишіть на здоров‘я!", - написав Ляшко.

До слова, примітно, що на своєму iPhone Ляшко використовує російський інтерфейс операційної системи.