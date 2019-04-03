ТВК на Донеччині заявила про фальсифікацію на користь одного з кандидатів у 9 разів

Поліція перевіряє повідомлення про ймовірну фальсифікацію результатів виборів президента України у Мангушському районі Донецької області.

Про це повідомляється на сайті поліції Донеччини.

Згідно із повідомленням, до Мангушського відділення поліції звернулися члени територіальної виборчої комісії із письмовою заявою про порушення виборчого процесу. За їхніми словами дані, передані до Центральної виборчої комісії про розподіл голосів між кандидатами в президенти України, не співпадають з інформацією, викладеною на офіційному сайті ЦВК.

Вони вказують, що різниця на користь одного з кандидатів збільшена у 9 разів.

У поліції зазначають, що вказаний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань з попередньою правовою кваліфікацією за ст.158 "Надання неправдивих відомостей до органу ведення Державногореєстру виборців або фальсифікація виборчих документів" Кримінального кодексу України.

Поліцейським належить встановити, на якому етапі з’явилися розбіжності, та осіб, що причетні до ймовірної фальсифікації.