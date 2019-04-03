САП звинуватила НАБУ у саботуванні справ щодо розкрадань в оборонці

У Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі заявили, що працівники Національного антикорупційного бюро неодноразово порушували законодавство під час розслідування кримінальних проваджень щодо розкрадань в оборонній сфері.

Про це повідомляє прес-служба САП у Facebook.

Зазначається, що 2 березня 2016 року детективи НАБУ внесли до ЄРДР відомості про злочин, передбачений ч. 5 ст. 191 КК України, за фактом фіктивного постачання на Харківський бронетанковий завод рядом підприємств, серед яких і ТОВ "Оптимумспецдеталь", запчастин і комплектуючих – усього на 56 млн грн.

У САП додали, що спочатку слідство рухалося дуже активно, але починаючи з вересня 2016 року – суттєво сповільнилось.

"Не зважаючи на численні вказівки прокурорів САП та проведені наради, позиція НАБУ залишилась незмінною - справа не має перспективи та не буде доведена до суду, оскільки неможливо документально підтвердити постановку та зняття з обліку на Харківському бронетанковому заводі відповідних комплектуючих (лазерних прицілів), які потім фігурантами справи були поставлені на той самий завод вдруге", - йдеться у повідомленні.

У відомстві зауважили, що на той час у межах провадження силами одного детектива одночасно розслідувалося декілька епізодів, у тому числі про поставку двигунів на Львівський бронетанковий завод, який потім успішно доведено до суду, але з червня 2017 року він звільнився і справа залишилась без належного розслідування.

"У жовтні 2017 року, детектив у вказаному проваджені отримав нові вказівки прокурорів зі строком виконання 2 місяці. Проте ці вказівки, в порушення вимог ст.ст. 2, 36 КПК України виконуються й досі", - заявили в антикорупційній прокуратурі.

Повідомляється, що під час заслуховувань стану досудового розслідування вказаного кримінального провадження та інших проваджень у сфері оборонно-промислового комплексу і Міністерства оборони процесуальним керівникам САП не надавалась інформація про листування НАБУ з ДК "Укроборонпром" з питань, що наразі є предметом загальновідомого журналістського розслідування.

"Цих документів або ж їх копій також не було в матеріалах кримінальних проваджень під час їх вивчення прокурорами САП", - наголосили у відомстві.

Там зазначили, що відсутність активної позиції щодо розслідування проваджень військової тематики спостерігається і в інших кримінальних провадженнях НАБУ.

Зокрема, за фактом зловживання службовим становищем з боку посадових осіб Міністерства оборони України та керівництва ДП "Шепетівський ремонтний завод" під час закупівлі 18 одиниць 122-мм самохідних гаубиць 2 С1 "Гвоздика" (ч. 2 ст. 364 КК України). Досудове розслідування у провадженні здійснюється майже 3 роки.

Повідомляється, що прокурорами двічі надавалися письмові вказівки щодо проведення слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій у кримінальному провадженні. І, незважаючи на їх неповне виконання, детективами двічі приймалися рішення про закриття кримінального провадження.

У САП додали, що також гальмувалася справа за фактом заволодіння службовими особами Дочірнього підприємства ДК "Укрспецекспорт" - Державна розрахункова зовнішньоторговельна та інвестиційна фірма "Укрінмаш" та двох підприємств - нерезидентів коштами у розмірі понад 6 млн гривень КП "Шосткінський казенний завод "Імпульс" під час реалізації військової продукції (ч. 5 ст. 191 КК України).

"Незважаючи на те, що досудове розслідування триває майже рік, не проведено всіх необхідних та можливих слідчих дій, внаслідок неналежного перекладу запиту про міжнародну правову допомогу досі не отримано відповідей від міжнародних партнерів", - йдеться у повідомленні.

Також не дорослідувана справа за фактом розтрати понад 58 млн грн державних коштів під час закупівлі палива Міністерством оборони України у ТОВ "Трейд Коммодіті" (ч. 5 ст. 191 КК України), з якого в окреме провадження виділено епізод щодо одного з фігурантів справи.

Повідомляється, що це провадження зупинене на підставі п.2 ч.1 ст.280 КПК України у зв’язку з розшуком підозрюваного.

У прокуратурі наголосили, що відповідні заходи, передбачені ст. 281 КПК України, ст.ст. 6-8 Закону України "Про оперативно-розшукову діяльність", детективом не організовано та не проведено, що створює умови для уникнення кримінальної відповідальності особою, яка підозрюється у вчиненні особливо тяжкого корупційного злочину.

Також у відомстві підкреслили, що не розслідувалися ще ряд справ, серед яких розтрата майна КП "Київський бронетанковий завод", вчиненої службовими особами цього підприємства шляхом зловживання службовим становищем (ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України).

"Товарознавча експертиза експертами КНДІСЕ триває з 27.12.2017 по теперішній час і керівництво підрозділу НАБУ жодним чином не ініціювало перед експертами питання щодо пришвидшення проведення відповідних експертиз", - заявили у САП.

Крім того, за даними відомства, немає прогресуу справі за фактом розтрати, вчиненої шляхом зловживання службовими особами ДП "Житомирський бронетанковий завод" своїм службовим становищем щодо державного майна мобілізаційного резерву - 20 двигунів УТД-20 вартістю 6 888 800 грн (ч. 5 ст. 191 КК України). НАБУ досі не проведено огляд бронетехніки, на яку, можливо, встановлювалися вказані двигуни.

А також за фактом розтрати 382 тис. грн державних коштів посадовими особами ДП "Київський бронетанковий завод" шляхом завищення витрат на капітальний ремонт двигунів марки 5Д20-240 (ч. 5 ст. 191 КК України).

Повідомляється, що детективи НАБУ не провели ряд слідчих дій, зокрема тимчасовий доступ до документації з цього питання та допит ймовірно причетних осіб.

Крім того, слідством не встановлено детальних обставин заволодіння майном ДП "Київський бронетанковий завод" під час постачання запчастин.

"За понад рік розслідування питання щодо призначення відповідних судових експертиз для оцінки вартості продукції та визначення розміру збитків залишається невирішеним", - скаржаться у САП.

"Зауважимо, що вказане кримінальне провадження, порушуючи вимоги ст.ст. 36, 40, 214 КПК України, тривалий час взагалі не приймалося до провадження детективами НАБУ та поверталося до військової прокуратури", -додали у відомстві.

В антикорупційній прокуратурі підкреслили, що така позиція НАБУ під час розслідувань злочинів у сфері оборонно-промислового комплексу стала можливою внаслідок системних помилок в організації діяльності органу досудового розслідування.

Повідомляється, що керівник САП Назар Холодницький звернувся до Ради громадського контролю НАБУ з вимогою вжити відповідних заходів реагування на виявлені факти порушень законів детективами Бюро.