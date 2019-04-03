Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Тарута закликав голосувати проти "абсолютного зла" Порошенка

Середа, 3 квітня 2019, 10:39
Тарута закликав голосувати проти абсолютного зла Порошенка

Лідер партії "Основа" Сергій Тарута закликає українців голосувати у другому турі президентських виборів проти Петра Порошенка.

"Моя головна задача щоб Порошенко не виграв", – сказав він в ефірі телеканалу "НАШ".

"Тому, я всіх буду закликати голосувати проти Порошенка. Тому що це – абсолютне зло, це продовження війни, це, на жаль, руйнування і бідність нашої країни", – заявив екс-кандидат у президенти, який перед першим туром підтримав Юлію Тимошенко.

Тарута зізнався, що сам проголосує за Володимира Зеленського, але не може закликати до цього виборців.

"Щодо Зеленського – я не можу казати "за", бо я не знаю як він впорається з головною проблемою – досягнення миру. Як він забезпечить консолідацію в парламенті для того, щоб рятувати складний економічний спад", – сказав бізнесмен і політик.

"Сьогодні країна перебуває в реанімації і потрібна серйозна команда "реаніматологів" – і підтримка Зеленського можлива, якщо він скаже, якою зробить країну, як забезпечить довіру до країни, хто буде відповідати за зовнішню політику, за справедливість, за довіру до банківської системи, щоб СБУ займалася не рекетом, а забезпечувала безпеку країни", – заявив Тарута

"Я не знаю поки що жодної чіткої програми – що він збирається робити… Зеленський поки що – це реакція суспільства проти чинної влади, оцінка того, що Порошенко обіцяв 5 років – нічого не робив", – сказав він

Тарута заявив, що вирішив "боротися проти Порошенка" разом із Юлією Тимошенко через зловживання адмінресурсом.

Читайте також: 10 цікавих фактів про результати першого туру

Вбити мріЮ. Чому Тимошенко втретє програла вибори

Нагадаємо:

  • Перед першим туром виборів кандидат у президенти Сергій Тарута заявив про об'єднання зусиль із Юлією Тимошенко, але залишився у бюлетенях і отримав мізерну підтримку.
  • Тимошенко за результатом першого туру стала третьою – і в другий тур виборів не проходить, а 21 квітня змагатимуться Зеленський і Порошенко.

"Українська правда" в Threads

Теми: вибори президента 2019ТарутаЗеленськийПорошенкоТимошенко
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Байден закликав Конгрес не робити "подарунок Путіну"

Практично неможливо − лідер республіканців у Сенаті про схвалення допомоги Україні до Різдва

фото, відео, доповнено від 6:33Кількість постраждалих від ракетного удару у Києві зросла до 53

США хочуть перемоги України – Байден

Майбутнє України в НАТО. Ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 

Байден: Підтримка України є важливою для всього світу

Усі новини...
вибори президента 2019
Десять українців
"СРОЧНО, ШОК, ЖЕСТЬ". Як YouTube допоміг Зеленському стати президентом
2019 у статтях "Української правди". Чим жила країна
Останні новини
10:22
Тріщини в підземці: поліція прийшла з обшуками в "Київський метрополітен"
10:19
Суд постановив, щоб Дубінський швидше знайомився зі справою про службове підроблення
10:17
Що важливо знати про вірусні гепатити: види, симптоми, лікування
10:03
Відновити роботу "Київстар" допомагають Microsoft, Cisco та Ericsson
09:56
Байден закликав Конгрес не робити "подарунок Путіну"
09:55
Ізраїльські війська заливають водою й атакують тунелі Хамасу – WSJ
09:44
У Києві через обстріли частина приватних будинків залишилась без світла
09:21
Практично неможливо − лідер республіканців у Сенаті про схвалення допомоги Україні до Різдва
09:18
Проти світового порядку насильства - Анналена Бербок
09:06
Соломія Бобровська: Суспільство просто волає, що хоче бачити Зеленського і Залужного спільно і разом
Усі новини...
Реклама: