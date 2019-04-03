Тарута закликав голосувати проти "абсолютного зла" Порошенка

Лідер партії "Основа" Сергій Тарута закликає українців голосувати у другому турі президентських виборів проти Петра Порошенка.

"Моя головна задача щоб Порошенко не виграв", – сказав він в ефірі телеканалу "НАШ".

"Тому, я всіх буду закликати голосувати проти Порошенка. Тому що це – абсолютне зло, це продовження війни, це, на жаль, руйнування і бідність нашої країни", – заявив екс-кандидат у президенти, який перед першим туром підтримав Юлію Тимошенко.

Тарута зізнався, що сам проголосує за Володимира Зеленського, але не може закликати до цього виборців.

"Щодо Зеленського – я не можу казати "за", бо я не знаю як він впорається з головною проблемою – досягнення миру. Як він забезпечить консолідацію в парламенті для того, щоб рятувати складний економічний спад", – сказав бізнесмен і політик.

"Сьогодні країна перебуває в реанімації і потрібна серйозна команда "реаніматологів" – і підтримка Зеленського можлива, якщо він скаже, якою зробить країну, як забезпечить довіру до країни, хто буде відповідати за зовнішню політику, за справедливість, за довіру до банківської системи, щоб СБУ займалася не рекетом, а забезпечувала безпеку країни", – заявив Тарута

"Я не знаю поки що жодної чіткої програми – що він збирається робити… Зеленський поки що – це реакція суспільства проти чинної влади, оцінка того, що Порошенко обіцяв 5 років – нічого не робив", – сказав він

Тарута заявив, що вирішив "боротися проти Порошенка" разом із Юлією Тимошенко через зловживання адмінресурсом.

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