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У Києві відключать опалення за 3 дні

Середа, 3 квітня 2019, 11:05
У Києві відключать опалення за 3 дні

У Києві офіційно завершиться опалювальний сезон з 6 квітня, відповідне розпорядження підписав Київський міський голова Віталій Кличко.

Про це повідомляє прес-служба КМДА.

"За інформацією, що надав нам Укргідрометцентр, температура повітря буде підвищуватись. Тому вже із 6 квітня ми завершуємо роботу системи централізованого опалення", – заявив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.

Він також наголосив, що заклади соціальної сфери відключатимуть від опалення лише за їхніми індивідуальними заявками, тобто за рішенням адміністрацій цих закладів.

За його словами, протягом опалювального сезону "Київтеплоенерго" виявило та усунуло майже 6 тисяч пошкоджень теплових мереж.

Рішення про закінчення опалювального сезону приймається за умови, що середньодобова температура повітря протягом трьох діб поспіль не опускається нижче 8 градусів тепла.

1 квітня опалення відключили в Одесі.

Українська правда

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Теми: опаленняКиїв
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