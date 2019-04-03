У Зеленського висунули низку вимог до Порошенка

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Середа, 3 квітня 2019, 11:26

Команда кандидата у президенти, шоумена Володимира Зеленського висунула вимоги до діючого глави держави та кандидата у президента Петра Порошенко, які він має виконати до закінчення строку своїх президентських повноважень.

Відповідні вимоги опубліковані на сторінці у Facebook "Зе!Команди".

У заяві сказано, що команда Зеленського уважно ознайомилась із заявою Порошенка про те, що він почув молодь, яка проголосувала проти нього і тому вимагає, щоб до завершення терміну свого перебування на посаді президента України він через контрольовану ним парламентську більшість, а також керівників правоохоронних органів:

— забезпечив ухвалення закону щодо скасування декларування доходів і витрат для громадських активістів;

— перезапустив роботу НАЗК шляхом формування нового складу цього органа за участю міжнародних експертів і запровадження зовнішнього аудиту його діяльності;

— забезпечив ухвалення виборчого закону для впровадження пропорційної системи з відкритими списками на наступних парламентських виборах;

— видав акти про призначення суддів та забезпечив вжиття заходів, які допоможуть розблокувати початок роботи Вищого антикорупційного суду;

— відкликав свій законопроект щодо криміналізації незаконного збагачення та доручив коаліції підтримати проект закону, що розроблений за участю міжнародних експертів;

— позбавив Службу безпеки України, Національну поліцію та інші правоохоронні органи повноважень у сфері боротьби з економічною злочинністю, а також припинив їхній тиск на суб’єктів підприємницької діяльності;- реалізував передбачені законом повноваження та звільнив Сергія Семочка з посади першого заступника Голови Служби зовнішньої розвідки України;

— ліквідував схему "Роттердам плюс" і розпочав зовнішній незалежний аудит діяльності Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг;

Крім того зазначається, що Порошенко має опублікувати перелік своїх офшорних компаній, банків, у яких ці компанії мають рахунки, а також фінансову звітність цих компаній за останні п’ять років.

Нагадаємо:

  • 31 березня відбувся перший тур президентських виборів.
  • За результатами підрахунку 99,89% протоколів,  за Володимира Зеленського проголосувало 30,22% виборців, а за Петра Порошенка - 15,95%.
  • Кандидат у президенти і чинний глава держави Петро Порошенко відреагував на результати голосування і звернувся до молодих людей із словами, що почув їх та попросив тепер почути його.
  • Другий тур виборів президента відбудеться 21 квітня.

Українська правда

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Теми: Зеленський Порошенко вибори президента 2019


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