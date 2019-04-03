НАБУ проводить обшуки в Агентстві з розшуку активів

Детективи Національного антикорупційного бюро проводять обшуки в приміщенні Агентства з розшуку та менеджменту активів у Києві.

Про це повідомляє прес-служба НАБУ.

"Слідча дія проводиться в межах розслідування у кримінальному провадженні за фактом можливого зловживання владою службовими особами низки державних органів влади, в тому числі правоохоронної та судової гілок, а також АРМА, в результаті чого юридичним особам завдано збитків на суму понад 9,5 мільйона гривень", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що в межах цього ж провадження досліджують обставини вчинення незакінченого замаху на протиправне заволодіння майном на суму понад 3,6 мільярда гривень групи підприємств ТОВ "Росток-Холдинг".

Фото з Facebook TrueKiev

Попередня правова кваліфікація справи – ч.3 ст.15 (замах на злочин), ч.3 ст.206-2 (протиправне заволодіння майном), ч.2 ст.364 (зловживання владою) ККУ.

Фото з Facebook TrueKiev

"Під час досудового розслідування, розпочатого в січні 2019 року, детективи НАБУ, з-поміж іншого, вивчають обставини вчинення низки правочинів, які могли бути зроблені з використанням підроблених документів, печаток, штампів підприємств", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що обшуки проходять на підставі ухвали слідчого судді Солом’янського райсуду Києва та під процесуальним керівництвом прокурорів САП.

Раніше керівництво "Росток-Холдинга" заявляло про рейдерське захоплення успішного аграрного підприємства.

Згідно з повідомленням АРМА, з 7 липня 2018 року харківська поліція відкрила провадження за ч. 4 ст. 190 (привласнення чужого майна в особливо великих розмірах) ККУ.

Після цього судді Харківського районного суду наклали арешт на майно підприємств групи "Росток-Холдинг".

АРМА наголошує, що у даних кримінальних провадженнях усе арештоване майно визнане речовими доказами – "об’єктами, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження".

30 листопада 2018 року слідчі судді Харківського райсуду передали активи "Росток-Холдинг" в управління АРМА.

"Відповідно, управління АРМА цими активами є діяльністю із виконання чотирьох судових рішень, з метою сприяння слідчим, прокурорам та суддям у досягненні завдань кримінального провадження. Крім того, усі активи є об’єктами ймовірної майбутньої конфіскації в дохід держави", - пояснювали в січні в АРМА.