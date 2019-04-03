НАК "Нафтогаз України" виконав розпорядження уряду і знизив ціну на газ для населення з квітня 2019 року з 8,55 грн за кубометр до 8,38 грн за куб., тобто на 17 копійок за кубометр.

Про це повідомляє прес-служба "Нафтогазу".

"Ми вже виконали сьогоднішнє доручення прем'єр-міністра і з 1 квітня продаємо газ населенню за ціною нижче 8,55 грн", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, НАК ще 19 березня опублікував цінові пропозиції на газ з 1 квітня 2019 року для споживачів.

"В березні компанії Нафтогазу скористалися привабливою ринковою ситуацією і закупили достатні обсяги газу для забезпечення побутових споживачів групи", - зазначили тоді у НАК.

"Враховуючи це, "Нафтогаз України" знизить ціну на квітень для своїх побутових споживачів в Кіровоградській області та інших регіонах на 2%. Таким чином, кінцева ціна газу для побутових споживачів "Нафтогазу" складе 8,38 грн за куб. м замість 8,55 грн за куб. м", - йдеться у поясненні.

Водночас, промислові споживачі "Нафтогазу" купуватимуть газ, на умовах попередньої оплати, за ціною 5990 грн/тис. куб. м.

У компанії стверджують, що їм вдалося знизити ціну на газ за рахунок зниження власної маржі.

"Вплинути на маржу інших компаній-постачальників ми не можемо, це приватні компанії", - пояснили у НАК.

Крім того у "Нафтогазі" стверджують, що зобов‘язані продавати газ компаніям-постачальникам за ціною, встановленою у постанові №867, тому закликають Кабмін скасувати "існуючий режим ПСО та прибрати посередників у вигляді приватних збутових компаній з відносин між групою Нафтогаз та побутовими споживачами".

Водночас, у "Нафтогазі" заявляють, що не брали участі у розробці документу, на який посилається уряд, і їм ще невідомо, про що у ньому йдеться.

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