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"Нафтогаз" знизив ціну на газ для населення

Середа, 3 квітня 2019, 13:55
Нафтогаз знизив ціну на газ для населення

НАК "Нафтогаз України" ще з 1 квітня 2019 року знизив ціну на газ для населення з 8,55 грн за кубометр до 8,38 грн за куб., тобто на 17 копійок за кубометр.

Про це повідомляє прес-служба "Нафтогазу".

"Ми вже виконали сьогоднішнє доручення прем'єр-міністра і з 1 квітня продаємо газ населенню за ціною нижче 8,55 грн", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що населення, яке купує газ напряму в "Нафтогазу", з початку квітня купує газ на 17 копійок дешевше.

Зокрема, НАК ще 19 березня опублікував цінові пропозиції на газ з 1 квітня 2019 року для споживачів.

"В березні компанії Нафтогазу скористалися привабливою ринковою ситуацією і закупили достатні обсяги газу для забезпечення побутових споживачів групи", - зазначили тоді у НАК.

"Враховуючи це, "Нафтогаз України" знизить ціну на квітень для своїх побутових споживачів в Кіровоградській області та інших регіонах на 2%. Таким чином, кінцева ціна газу для побутових споживачів "Нафтогазу" складе 8,38 грн за куб. м замість 8,55 грн за куб. м", - йдеться у поясненні.

Водночас, промислові споживачі "Нафтогазу" купуватимуть газ, на умовах попередньої оплати, за ціною 5990 грн/тис. куб. м.

У компанії стверджують, що їм вдалося знизити ціну на газ за рахунок зниження власної маржі.

"Вплинути на маржу інших компаній-постачальників ми не можемо, це приватні компанії", - пояснили у НАК.

Крім того у "Нафтогазі" стверджують, що зобов‘язані продавати газ компаніям-постачальникам за ціною, встановленою у постанові №867, тому закликають Кабмін скасувати "існуючий режим ПСО та прибрати посередників у вигляді приватних збутових компаній з відносин між групою Нафтогаз та побутовими споживачами".

Водночас, у "Нафтогазі" заявляють, що не брали участі у розробці документу, на який посилається уряд, і їм ще невідомо,  про що у ньому йдеться. 

Нагадаємо:

  • 3 квітня Кабінет міністрів дозволив НАК "Нафтогаз України" встановити ціну на газ для населення нижче ніж 8,55 гривень за кубометр.
  • Раніше глава правління "Нафтогазу" Андрій Коболєв запропонував відмовитися від регульованих урядом цін на газ для населення.
  • За словами глави НАК, із урахуванням ПДВ і витрат на транспортування і поставку ціна імпортного газу складе приблизно 8380 грн за тис. кубометрів.
  • Водночас, згідно з постановою про ПСО, ціна на газ для населення мала зрости до 9852 гривень за 1 тисячу кубометрів з 1 травня 2019 року, а з 1 січня 2020 року - до 12314 гривень.
  • Кабмін 19 жовтня ухвалив рішення з 1 листопада 2018 року підвищити ціни на газ для населення на 23,5%, щоб Україна могла отримати кредит МВФ.

Українська правда

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Теми: газНафтогазтарифи
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