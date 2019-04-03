"Нафтогаз" уже знизив ціну на газ для населення
НАК "Нафтогаз України" виконав розпорядження уряду і знизив ціну на газ для населення з квітня 2019 року з 8,55 грн за кубометр до 8,38 грн за куб., тобто на 17 копійок за кубометр.
Про це повідомляє прес-служба "Нафтогазу".
"Ми вже виконали сьогоднішнє доручення прем'єр-міністра і з 1 квітня продаємо газ населенню за ціною нижче 8,55 грн", - йдеться в повідомленні.
Зокрема, НАК ще 19 березня опублікував цінові пропозиції на газ з 1 квітня 2019 року для споживачів.
"В березні компанії Нафтогазу скористалися привабливою ринковою ситуацією і закупили достатні обсяги газу для забезпечення побутових споживачів групи", - зазначили тоді у НАК.
"Враховуючи це, "Нафтогаз України" знизить ціну на квітень для своїх побутових споживачів в Кіровоградській області та інших регіонах на 2%. Таким чином, кінцева ціна газу для побутових споживачів "Нафтогазу" складе 8,38 грн за куб. м замість 8,55 грн за куб. м", - йдеться у поясненні.
Водночас, промислові споживачі "Нафтогазу" купуватимуть газ, на умовах попередньої оплати, за ціною 5990 грн/тис. куб. м.
У компанії стверджують, що їм вдалося знизити ціну на газ за рахунок зниження власної маржі.
"Вплинути на маржу інших компаній-постачальників ми не можемо, це приватні компанії", - пояснили у НАК.
Крім того у "Нафтогазі" стверджують, що зобов‘язані продавати газ компаніям-постачальникам за ціною, встановленою у постанові №867, тому закликають Кабмін скасувати "існуючий режим ПСО та прибрати посередників у вигляді приватних збутових компаній з відносин між групою Нафтогаз та побутовими споживачами".
Водночас, у "Нафтогазі" заявляють, що не брали участі у розробці документу, на який посилається уряд, і їм ще невідомо, про що у ньому йдеться.
Нагадаємо:
- 3 квітня Кабінет міністрів дозволив НАК "Нафтогаз України" встановити ціну на газ для населення нижче ніж 8,55 гривень за кубометр.
- Раніше глава правління "Нафтогазу" Андрій Коболєв запропонував відмовитися від регульованих урядом цін на газ для населення.
- За словами глави НАК, із урахуванням ПДВ і витрат на транспортування і поставку ціна імпортного газу складе приблизно 8380 грн за тис. кубометрів.
- Водночас, згідно з постановою про ПСО, ціна на газ для населення мала зрости до 9852 гривень за 1 тисячу кубометрів з 1 травня 2019 року, а з 1 січня 2020 року - до 12314 гривень.
- Кабмін 19 жовтня ухвалив рішення з 1 листопада 2018 року підвищити ціни на газ для населення на 23,5%, щоб Україна могла отримати кредит МВФ.
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