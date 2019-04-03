Смешко не підтримає Порошенка в другому турі і піде в Раду

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Середа, 3 квітня 2019, 16:20

Екс-кандидат у президенти і екс-голова СБУ Ігор Смешко заявив, що він і його політсила "Сила і честь" не будуть підтримувати діючого президента Петра Порошенка у другому турі виборів.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"Діючу політичну владу в особі Петра Порошенка ми не підтримували і не збираємося підтримувати і у другому турі виборів президента. Вважаємо, що Петро Порошенко, який не виправдав надії мільйонів українців і зганьбив ідеали Майдану, має піти в історію. На жаль, не героєм", - написав він.

"Щодо численних запитань "як ви тепер розпорядитеся своєю електоральною підтримкою?". Відповідаю: Україною і моїми Співвітчизниками, виборцями і потенційними прихильниками ніколи не торгував і торгувати не буду. Жодних посад в уряді не шукав і не шукаю, ніяких перемовин на ці теми ні з ким не веду", - додав Смешко.

Він також висловився щодо кандидата Володимира Зеленського.

"Відверто відповідаю: знаю лише талановитого актора Зеленського. Маю людську симпатію до його таланту. Політика, державника, фахівця в системних державних органах управління Зеленського не знаю. Тому ще раз нагадую старе добре англійське правило голосування при демократії: "На перших виборах голосуй серцем і розумом, а на вирішальному етапі виборів – по обставинах. За найменше зло проти вашої батьківщині і вашої сім'ї", - написав він.

Смешко також додав, що його партія буде йти на вибори у парламент.

"По-друге, майже один мільйон двісті тисяч виборців (більше 6% загального числа голосів), які проголосували за нашу програму – це реальна основа для першої політичної партії, заснованої на ідеології консервативної демократії, яка неодмінно увійде у Верховну Раду на наступних парламентських виборах", - написав він.

Нагадаємо:

Українська правда

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Теми: Порошенко Верховна Рада вибори президента 2019


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