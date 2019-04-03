Зеленський дав Порошенку 24 години: хоче дебатів на Олімпійському

Кандидат у президенти шоумен Володимир Зеленський записав звернення, у якому підтвердив готовність дебатувати із діючим президентом Петром Порошенком.

Звернення опублікували в офіційній групі "Команда Зеленського" у Facebook.

"Звертаюся до Петра Порошенка. Ви кличете мене на дебати. Мріяли, що я втечу відморожусь, заховаюсь. Ні. Я це не ви у 2014 році (тоді Порошенко не став дебатувати з Юлією Тимошенко – ред.)", - сказав він, озвучивши при цьому низку умов.

"Чекаю на вас тут, на НСК "Олімпійський". Дебати відбудуться перед народом України. Усі канали мають право транслювати дебати наживо, усі журналісти мають право бути присутніми. Кандидати повинні обов’язково пройти експертизу і довести народу, що серед них немає ні алкоголіків, ні наркоманів. Країні потрібен здоровий президент", - заявив Зеленський.

Він також хоче, щоб в знак поваги до третини громадян України Порошенко публічно сказав, що "дебати відбудуться не з маріонеткою Кремля чи Коломойського, не з ватніком, не з малоросом, не з бидлом, не з клоуном, а з кандидатом в президенти України Володимиром Зеленським".

"Даю вам 24 години. Думай-те", - сказав Зеленський.

Водночас в групі команди Зеленського з'явився лічильник зворотнього відліку, який відраховує 24 години.

Прес-секретар президента та інші співробітники АП, з якими спробувала зв’язатися "Українська правда" не відповідають на запит щодо звернення Зеленського.

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