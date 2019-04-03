Прем'єр-ліга: "Динамо" перемагає "Зорю", "Шахтар" долає "Олександрію"

Київське "Динамо" та луганська "Зоря" видала видовищний матч у 23-му турі Прем'єр-ліги.

"Зоря" виграючи в "Динамо" у другому таймі з рахунком 2:0, примудрилася програти 2:3.

Перший тайм цього матчу і за грою, і за результатом був за луганчанам. На старті поєдинку кілька небезпечних ударів у бік воріт "Динамо" завдав Дмитро Хомченковський. А на 32-й хвилині господарі поля вийшли вперед. Після розіграшу стандарту Олександр Караваєв з метрів десяти пробив у кут воріт Дениса Бойка - 1:0.

У "Динамо" в атаці в першому таймі нічого й згадати, а Пилип Будківський наприкінці тайму мав момент, щоб збільшити перевагу, але його удари були не точними.

На 53-й хвилині "Динамо" залишається в меншості. Тамаш Кадар за шість хвилин заробив два попередження і вилучення. А зі стандарту в "Зорі" пробиває Сілас, і Бойко вибиває м'яч перед собою, а на добивання головою зіграв Максим Білий - 2:0.

Після вилучення Кадара в грі "Динамо" відбулася реінкарнація. На 58-й хвилині швидка атака киян, і після пасу від Віктора Циганкова Віталій Буяльський з метрів 14-ти пробиває низом у кут воріт - 2:1. Через п'ять хвилин вже Циганков забиває чудесний гол зі штрафного з метрів 25-ти, пробивши у верхній кут воріт Заурі Махарадзе - 2:2.

Після 2:2 гра "Зорі" посипалася. На 69-й хвилині арбітр зрівнює команди в складах. За фол проти Дениса Гармаша був вилучений Максим Білий.

На 82-й хвилині "Динамо" вдається камбек в цій зустрічі. Рефері призначає пенальті після того як м'яч влучає в руку в штрафному В'ячеславу Чечеру. З 11-метрів Циганков пробиває воротаря "Зорі" і приносить "Динамо" перемогу в цій грі з рахунком 3:2.

Донецький "Шахтар" у матчі 23-го туру з великими проблемами здолав на виїзді "Олександрію".

"Гірники" першими відкрили рахунок вже на 12-й хвилині матчу. Андрій Цуріков збив у власному штрафному майданчику Велінгтона Нема, що виходив сам на сам з воротарем, і суддя призначає 11-метровий удар. З пенальті Жуніор Мораєс легко переграв Юрія Паньківа - 1:0. Для "Шахтаря" це був єдиний удар у площину воріт за увесть матч. А для Мораєса цей гол став 17-м в чемпіонаті України.

"Олександрія" з хвилини 25-ї мала відчутну ігрову перевагу. На 27-й хвилині після удару Цурікова м'яч влучає у поперчку воріт Андрія П'ятова.

На 50-й хвилині перший та єдиний удар у площину воріт "Шахтаря" був у господарів, коли Кирило Ковалець пробив прямо в руки П'ятову. На 89-й хвилині "Олександрія" мала шанс уникнути поразки, але після удару головою Владислава Бабогло м'яч пролетів над поперечкою воріт.