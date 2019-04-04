Зеленський виграв перший тур: пораховано 100% бюлетенів
Центральна виборча комісія обробила 100% електронних протоколів, шоумен Володимир Зеленський перемагає в першому турі президентських виборів з результатом 30,24%
Відповідні попередні результати є на сайті ЦВК.
Чинний глава держави Петро Порошенко – на другому місці з рейтингом 15,95% електоральної підтримки.
Таким чином ці два кандидати зустрінуться в другому турі, який мають оголосити після того, як ЦВК прийме усі протоколи в паперовому вигляді.
Лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко отримала 13,40% голосів.
Фінальні цифри інших кандидатів такі: Юрій Бойко 11,67%, єдиний кандидат від демократичних сил Анатолій Гриценко – 6,91.%, екс-глава СБУ Ігор Смешко – 6,04%, лідер Радикальної партії Олег Ляшко – 5,48%, кандидат від партії "Опозиційний блок" Олександр Вілкул – 4,15%, кандидат від правих сил Руслан Кошулинський – 1,62%.
Решта кандидатів набрали менше 1% голосів кожен.
Загалом у голосуванні взяли участь 18 893 879 осіб. 1,18% виборчих бюлетенів визнано недійсними.
Останньою завершила вносити дані протоколів Київська область, а саме територіальний виборчий округ №94 (міста Васильків та Обухів, Васильківський і Обухівський райони).
Нагадаємо:
- Національний екзит-пол пророкував Зеленському 30,6%, Порошенку –17,8%.
- Другий тур виборів відбудеться 21 квітня.
- Згідно з соцопитуваннями, проведеними напередодні першого туру виборів, у випадку виходу у другий тур Володимира Зеленського та Петра Порошенка, перемогу пророкували першому.