Зеленський виграв перший тур: пораховано 100% бюлетенів

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Четвер, 4 квітня 2019, 07:12

Центральна виборча комісія обробила 100% електронних протоколів, шоумен Володимир Зеленський перемагає в першому турі президентських виборів з результатом 30,24%

Відповідні попередні результати є на сайті ЦВК.

Чинний глава держави Петро Порошенко – на другому місці з рейтингом 15,95% електоральної підтримки.

Таким чином ці два кандидати зустрінуться в другому турі, який мають оголосити після того, як ЦВК прийме усі протоколи в паперовому вигляді.

Лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко отримала 13,40% голосів.

Фінальні цифри інших кандидатів такі: Юрій Бойко 11,67%, єдиний кандидат від демократичних сил Анатолій Гриценко – 6,91.%, екс-глава СБУ Ігор Смешко – 6,04%, лідер Радикальної партії Олег Ляшко – 5,48%, кандидат від партії "Опозиційний блок" Олександр Вілкул – 4,15%, кандидат від правих сил Руслан Кошулинський – 1,62%.

Решта кандидатів набрали менше 1% голосів кожен.

Результати першого туру
Результати першого туру
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Загалом у голосуванні взяли участь 18 893 879 осіб. 1,18% виборчих бюлетенів визнано недійсними.

Останньою завершила вносити дані протоколів Київська область, а саме територіальний виборчий округ №94 (міста Васильків та Обухів, Васильківський і Обухівський райони).

Нагадаємо:

  • Національний екзит-пол пророкував Зеленському 30,6%, Порошенку –17,8%.
  • Другий тур виборів відбудеться 21 квітня. 
  • Згідно з соцопитуваннями, проведеними напередодні першого туру виборів, у випадку виходу у другий тур Володимира Зеленського та Петра Порошенка, перемогу пророкували першому.

Українська правда

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Теми: вибори президента 2019 Зеленський Порошенко ЦВК вибори


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