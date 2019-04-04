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Підірваний у Києві автомобіль належав розвіднику – джерело

Четвер, 4 квітня 2019, 11:47

Підірваний 4 квітня у Києві легковий автомобіль Chevrolet Epicа належав співробітнику військової розвідки.

Про це "Українській правді" повідомило джерело у правоохоронних органах.

За словами співрозмовника УП, постраждав не сам власник авто, а підривник.

За попередньою інформацією, диверсант намагався встановити вибухівку, але вона спрацювала раніше і він сам отримав поранення (відірвало кисть руки -ред.) та був доставлений до лікарні.

"Українська правда" звернулася до Військової прокуратури центрального регіону, однак там відзначили, що такою інформацією не володіють.

"Такої інформації у мене наразі немає. Може, варто звернутися до розвідки", - сказав речник військової прокуратури центрального регіону Андрій Кісельов.

У Головному управлінні розвідки Міноборони заявили, що людина, яка мала постраждати, ніякого стосунку до них не має.

"Людина не є співробітником Головного управління розвідки. Ми не підтверджуємо це", - сказали у прес-службі ГУР.

Як відомо, в Україні є ще зовнішня розвідка, сили спеціальних операцій, прикордонна розвідка тощо.

Нагадаємо:

  • У ніч на 4 квітня в Голосіївському районі Києва, на вулиці Вільямса, вибухнув автомобіль "Chevrolet Evanda", в результаті чого чоловік отримав поранення.
  • "Потерпілий у важкому стані доставлений в лікарню", - інформувала поліція.
  • Слідчим відділом Голосіївського управління поліції розслідуються кримінальні провадження у ч.3 ст.15, п.5 ч.2 ст.115 (замах на вбивство) і ч.1 ст.263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Валентина Романенко, Ірина Балачук, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: диверсантиКиїв
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