Підірваний у Києві автомобіль належав розвіднику – джерело
Підірваний 4 квітня у Києві легковий автомобіль Chevrolet Epicа належав співробітнику військової розвідки.
Про це "Українській правді" повідомило джерело у правоохоронних органах.
За словами співрозмовника УП, постраждав не сам власник авто, а підривник.
За попередньою інформацією, диверсант намагався встановити вибухівку, але вона спрацювала раніше і він сам отримав поранення (відірвало кисть руки -ред.) та був доставлений до лікарні.
"Українська правда" звернулася до Військової прокуратури центрального регіону, однак там відзначили, що такою інформацією не володіють.
"Такої інформації у мене наразі немає. Може, варто звернутися до розвідки", - сказав речник військової прокуратури центрального регіону Андрій Кісельов.
У Головному управлінні розвідки Міноборони заявили, що людина, яка мала постраждати, ніякого стосунку до них не має.
"Людина не є співробітником Головного управління розвідки. Ми не підтверджуємо це", - сказали у прес-службі ГУР.
Як відомо, в Україні є ще зовнішня розвідка, сили спеціальних операцій, прикордонна розвідка тощо.
Нагадаємо:
- У ніч на 4 квітня в Голосіївському районі Києва, на вулиці Вільямса, вибухнув автомобіль "Chevrolet Evanda", в результаті чого чоловік отримав поранення.
- "Потерпілий у важкому стані доставлений в лікарню", - інформувала поліція.
- Слідчим відділом Голосіївського управління поліції розслідуються кримінальні провадження у ч.3 ст.15, п.5 ч.2 ст.115 (замах на вбивство) і ч.1 ст.263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.