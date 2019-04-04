Агентство Moody's дало прогноз на випадок перемоги Зеленського

Міжнародне рейтингове агентство Moody`s не очікує, що потенційна перемога Володимира Зеленського в другому турі президентських виборів безпосередньо вплине на економічну або фіскальну політику України, оскільки прем'єр і ряд міністрів призначаються і підзвітні парламенту.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Рейтингова агенція очікує, що за можливого президентства Зеленського реформи, особливо антикорупційні, які проводяться зараз у країні, будуть значною мірою продовжені, як і було домовлено з зовнішніми партнерами.

У той же час Moody`s допускає, що ці стимули значно ослабнуть, якщо економічні та фінансові умови нормалізуються після президентських і парламентських виборів, оскільки незадоволений попит, імовірно, буде стимулювати економічну активність у приватному секторі, і політичні ризики можуть знизитися, що знову відкриє доступ до ринків.

"Отже, подальша програма МВФ, ймовірно, з'явиться тільки після періоду тривалих переговорів", – робить прогноз рейтингове агентство.

На його думку, гнучка платформа Зеленського пропонує простір для майбутніх переговорів, але він, ймовірно, зіткнеться з сильними перешкодами через опозицію в парламенті, де його політична сила наразі не представлена.

Говорячи про підсумки першого туру, Moody`s вказує: ймовірність матеріалізації неорганізованої зміни влади знизилася, що є позитивним фактором.

Агентство відзначає, що політичні наслідки потенційного президентства Зеленського все ще залишаються неясними, оскільки немає визначеності щодо позиції його команди в ключових сферах політики.

Виходячи з уже зроблених заяв кандидата, Moody`s передбачає, що в разі перемоги Зеленський, ймовірно, займе більш примирливу (conciliatory) позицію по відношенню до Росії, зберігаючи при цьому широко орієнтовану на Європейський Союз зовнішньополітичну позицію.

На думку агентства, дещо м'якший підхід може допомогти підтримати тенденцію до зниження інтенсивності зіткнень у східній Україні. Це дасть можливість заморозити конфлікт, а фіскальні ресурси, що звільнилися в результаті супутнього скорочення витрат на оборону, можуть бути перенаправлені на інші політичні пріоритети.

Однак повне зближення з РФ малоймовірне, оскільки Зеленський навряд чи погодиться на анексію Криму Росією і підтримає надання широкої автономії окупованим Росією частинам східної України, вважають експерти Moody`s.

З урахуванням того, що нормалізація відносин може не відбутися, заборонні торгові обмеження залишатимуться в силі по обидва боки кордону, наголошується в коментарі агентства.

На його думку, невизначеність щодо поставок з Росії енергоносіїв також залишиться підвищеною незалежно від результатів другого туру виборів.