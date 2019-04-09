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Парламент Британії підтримав відтермінування Brexit до 30 червня

Вівторок, 9 квітня 2019, 20:01

Палата громад парламенту Великої Британії підтримала пропозицію уряду звернутися до ЄС із проханням відтермінувати Brexit до 30 червня.

Як повідомляє "Європейська правда", рішення підтримали 420 депутатів, 110 були проти.

Британська премєрка Тереза Мей сьогодні відвідує Берлін і Париж, щоб обговорити з ключовими лідерами ЄС потенційну затримку Brexit до 30 червня. Позачерговий саміт ЄС розгляне це питання 10 квітня.

Якщо ЄС дасть згоду на затримку, це означатиме, що Британія не вийде 12 квітня без угоди. Це також означатиме, що Британії доведеться брати участь у виборах до Європейського парламенту в травні.

Євросоюз готовий надати Великій Британії довготривалу відстрочку, але вимагає, щоб Британія взяла участь у виборах до Європарламенту в травні, "щиро співпрацювала" та не підривали важливі реформи в ЄС і інституції блоку, якщо залишатиметься членом тривалий час.

Головний переговорник ЄС щодо Brexit Мішель Барньє сьогодні заявив, що рішення про час відтермінування буде залежати від аргументів Лондона.

Нагадаємо, Палата лордів і Палата громад британського парламенту у понеділок остаточно ухвалили закон, який вимагає від Терези Мей консультуватися з депутатами щодо тривалості відтермінування Brexit і запобігає виходу з ЄС без угоди.

"Українська правда" у Threads

Теми: BrexitВелика Британія
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