InformNapalm довів, що РФ випробовує на Донбасі систему орбітального придушення

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Середа, 1 травня 2019, 01:57

Росія випробовує на Донбасі новітню систему орбітального придушення "Тірада-2", яку ще не поставили на озброєння російської армії.

Про це йдеться у розслідуванні спільноти InformNapalm.

Наявність російської системи орбітального придушення "Тірада-2" на Донбасі вказує не тільки на проведення випробувань новітніх російських систем РЕБ у бойових умовах проти української армії, але і на спроби Російської Федерації перешкодити отриманню сигналу стратегічним дроном США RQ-4B Global Hawk, який періодично проводить моніторинг вздовж лінії зіткнення.

Вперше інформація про присутність на окупованій РФ частині українського Донбасу сучасної системи орбітального придушення "Тірада-2" з’явилася 16 березня 2019 року у звіті СММ ОБСЄ.

І це стало для волонтерів InformNapalm справжньою сенсацією, бо за даними відкритих джерел комплекс "Тірада-2" в 2019 році тільки планували поставити на озброєння в Центральний військовий округ Росії.

3 квітня 2019 твіттер-канал української місії в ОБСЄ опублікував фото з БПЛА автоматизованої станції перешкод Р-330Ж "Житель" та комплексу "Тірада-2", які були зафіксовані СММ ОБСЄ неподалік від населеного пункту Южна Ломуватка на Донбасі.

 

На слайді ОБСЄ не були зазначені точні координати, тому волонтери спільноти InformNapalm переглянули загальнодоступні супутникові знімки в google maps і знайшли точне місце фіксації – це 48.418126 38.511170. Вони встановили тоді, що на знімках в даному районі, починаючи з 2017 року періодично перебувають кунги з антенами на армійських вантажівках, що вказувало на постійну присутність систем РЕБ.

Фото "Тіради-2" з дрону ОБСЄ допомогло звузити пошук справжніх фотографій цього таємного комплексу, які все ж таки через необережність пресс-служби МО РФ потрапили в мережу Інтернет. Ймовірно, вони спочатку були опубліковані в цій статті на сайті МО РФ, яку підхопили російські "РИА Новости", бо саме з посиланням на ці джерела і вдалося спіймати одну з небагатьох справжніх фото "Тіради-2", яке автори розслідування знайшли у передруку новини на Baltnews.lt.

 

Проте фото не мало підпису, що це саме "Тірада-2", а лише містило підпис джерела "РИА Новости". Також вдалося знайти ще одне фото, яке також без підпису ілюструвало статтю про новітні російські розробки РЕБ.

 

На задньому плані фотографії видно ту ж саму систему, тільки з розгорнутою другою антеною. А підпис, який був вшитий у фото вказує що воно зроблене 18.07.2018 на Ніколо-Александровському полігоні в Ставрапольському краї РФ.

"Чітке визначення і фотофіксація цієї системи дуже важлива. Росіяни намагалися приховати виток фото цього комплексу РЕБ і прибирали поодинокі фотографії з сайтів", - йдеться у розслідуванні. 

 

Волонтери InformNapalm порівняли фото з БПЛА зі звіту СММ ОБСЄ на Донбасі та фото цієї системи з конкурсу на полігоні МО РФ і дійшли висновку, що це одна і та сама система – "Тірада-2".

 

Нагадуємо:

  • СММ ОБСЄ зафіксувала новітню російську автоматизовану станцію перешкод Р-330Ж "Житель" та комплекс радіоелектронної боротьби "Тірада-2" неподалік від н.п. Южна Ломуватка, на окупованій Росією частині Донбасу.
  • Раніше СММ вже неодноразово повідомляла про виявлення різноманітних типів російських систем з постановки радіоперешкод та радіоелектронної боротьби, зокрема, Р330 "Житель", "Леер-3" РБ-341В, 1Л269 "Красуха-2", РБ-109A "Былина", а також комплекс радіоелектронної боротьби з БПЛА "Репеллент-1".

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Теми: Донбас окупація Росія війна
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