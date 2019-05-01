У центрі Києва проходить нечисельний мітинг до Дня праці

Близько 200 представників Київської міської ради профспілок мітингують під Українським домом до Дня праці.

Як повідомляє Укрінформ, учасники акції тримають у руках прапори з символікою Київської міської ради профспілок та одягнуті у жовті кепки з такою ж символікою профспілок.

Правопорядок під час акції забезпечують працівники поліції.

Учасники акції вимагають ухвалення стратегії реформування охорони праці в Україні, збільшення кількості робочих місць, стимулювання молоді до роботи в Україні замість пошуків за кордоном.

Також активісти очікують, що зміна влади призведе до змін у сфері захисту та охорони праці.

Як зазначає агентство, раніше анонсувалося, що участь в акції до Дня праці візьмуть близько двох тисяч осіб.

Водночас Громадське повідомляє, що у мітингу біля Українського дому беруть участь кілька десятків людей.

Вони кажуть, що прийшли відсвяткувати День праці та заявити про свої права. Зокрема, вимагають гідної зарплатні.

"Учасниками акції є представники декількох державних підприємства та організацій. Заявляють, що прийшли на мітинг за власним бажанням. Серед присутніх є діти, які відвідують міські спортивні секції. Вони розповіли у коментарі Громадському, що прийшли, "бо так сказали тренери", - йдеться в повідомленні.