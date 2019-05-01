Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У центрі Києва проходить нечисельний мітинг до Дня праці

Середа, 1 травня 2019, 11:47

Близько 200 представників Київської міської ради профспілок мітингують під Українським домом до Дня праці.

 

Як повідомляє Укрінформ, учасники акції тримають у руках прапори з символікою Київської міської ради профспілок та одягнуті у жовті кепки з такою ж символікою профспілок.

 

Правопорядок під час акції забезпечують працівники поліції.

 

Учасники акції вимагають ухвалення стратегії реформування охорони праці в Україні, збільшення кількості робочих місць, стимулювання молоді до роботи в Україні замість пошуків за кордоном.

Також активісти очікують, що зміна влади призведе до змін у сфері захисту та охорони праці.

 

Як зазначає агентство, раніше анонсувалося, що участь в акції до Дня праці візьмуть близько двох тисяч осіб.

 

Водночас Громадське повідомляє, що у мітингу біля Українського дому беруть участь кілька десятків людей.

Вони кажуть, що прийшли відсвяткувати День праці та заявити про свої права. Зокрема, вимагають гідної зарплатні.

"Учасниками акції є представники декількох державних підприємства та організацій. Заявляють, що прийшли на мітинг за власним бажанням. Серед присутніх є діти, які відвідують міські спортивні секції. Вони розповіли у коментарі Громадському, що прийшли, "бо так сказали тренери", - йдеться в повідомленні.

Українська правда
Теми: акціїКиїв
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоТріщини в підземці: поліція прийшла з обшуками в "Київський метрополітен"

Байден закликав Конгрес не робити "подарунок Путіну"

Практично неможливо − лідер республіканців у Сенаті про схвалення допомоги Україні до Різдва

фото, відео, доповнено від 6:33Кількість постраждалих від ракетного удару у Києві зросла до 53

США хочуть перемоги України – Байден

Майбутнє України в НАТО. Ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 

Усі новини...
акції
У Франції третю ніч тривали заворушення після того, як поліція застрелила підлітка
У Росії в день народження Навального людей затримували за плакати про кенгуру і кульки
На антиурядовий мітинг у Варшаві зібрались до 500 тисяч людей
Останні новини
10:33
Албанія використає ChatGPT для прискорення "євроінтеграційних" змін законодавства
10:26
Нафта здешевшала на тлі невизначеності щодо попиту
10:22
фотоТріщини в підземці: поліція прийшла з обшуками в "Київський метрополітен"
10:19
Дубінський не поспішає знайомитись із кримінальною справою: суд дав час до 29 грудня
10:17
Що важливо знати про вірусні гепатити: види, симптоми, лікування
10:03
Відновити роботу "Київстар" допомагають Microsoft, Cisco та Ericsson
09:56
Байден закликав Конгрес не робити "подарунок Путіну"
09:55
Ізраїльські війська заливають водою й атакують тунелі Хамасу – WSJ
09:44
У Києві через обстріли частина приватних будинків залишилась без світла
09:21
Практично неможливо − лідер республіканців у Сенаті про схвалення допомоги Україні до Різдва
Усі новини...
Реклама: